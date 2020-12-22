中国常驻联合国副代表呼吁巴以重启对话

新华社联合国12月21日电 中国常驻联合国副代表耿爽21日在安理会中东问题视频公开会上发言，呼吁巴勒斯坦和以色列早日重启平等对话。

耿爽说，巴以是搬不走的邻居，双方应当坚持和谈战略选择，早日重启平等对话。中方欢迎巴勒斯坦总统阿巴斯倡议明年初召开国际和平会议，赞赏巴方与以方重启民事和安保合作，恢复代征税款移交。国际社会应当秉持客观公正立场，真心实意为推进中东和平进程付出努力。任何有关巴勒斯坦问题的解决方案，都必须倾听地区国家特别是巴方声音，兼顾各方关切，避免强加于人。

耿爽表示，联合国有关决议、“土地换和平”原则和“两国方案”凝聚了几代人的智慧和心血，必须遵守和落实。中方对定居点活动持续推进并显著扩大表示关切，中方呼吁有关各方遵守联合国决议，通过和平谈判划定巴以最终边界，不要采取激化矛盾的单边行动，放弃吞并计划，停止定居点活动。

耿爽说，最近数月，被拆巴人房屋数量不断增加，针对平民的暴力行为持续升级，上百名儿童因房屋被拆而流离失所。中方敦促有关方面尽快解除对加沙地带的封锁，停止拆除巴人房屋、毁坏巴人财产，防止发生针对平民的暴力行为。

耿爽表示，当前形势下，国际社会要高度重视新冠疫情对巴勒斯坦经济和人道状况的冲击。中方赞赏联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处为改善巴人道局势所作不懈努力。今年以来，中国为巴方提供了多批防疫物资，派出抗疫医疗专家组，并向工程处捐款。不久前，中国政府向工程处下属医疗机构提供的抗疫物资以及通过工程处向巴勒斯坦、约旦、黎巴嫩、叙利亚境内巴难民提供的“健康包”全部运抵交付。中方愿继续同国际社会一道，为早日实现巴勒斯坦问题的全面、公正、持久解决作出不懈努力。

(责编：艾雯、刘洁妍)