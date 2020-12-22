欧洲多国暂停英国航班入境

英国首相鲍里斯·约翰逊定于21日召开紧急会议，磋商发现变异新冠病毒后的人员和货物跨境流动问题。欧洲联盟27个成员国驻欧盟代表定于同一天召开危机应对会议。

眼下，多个欧洲国家暂停英国航班入境，后续措施预期在欧盟成员国会议后明确。

法国20日午夜起禁止从英国出发的人员入境，禁令将持续48小时。法国总理让·卡斯泰说，这48个小时将为欧盟协调应对留出时间。

德国20日午夜起禁止从英国起飞的客运航班入境。德国卫生部长延斯·施潘说，禁令初步设定为12月31日截止。

意大利禁止英国航班和过去14天内到过英国的人员入境。去过英国、现已在意大利的人员必须接受新冠病毒检测。意大利卫生部20日说，检测到一例感染变异新冠病毒的病例。这名病患和他的伴侣数日前从英国乘坐航班入境，抵达首都罗马的菲乌米奇诺机场，现已隔离。

爱尔兰20日午夜起禁止从英国起飞的航班入境，为期48小时。

荷兰20日起禁止英国客运航班入境，禁令持续至明年1月1日。荷兰发现一例感染变异新冠病毒的病例。

比利时20日午夜起禁止从英国出发的航班和列车入境，为期至少24小时。

芬兰、保加利亚、罗马尼亚、瑞士、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛等也发布类似禁令。（陈立希）【新华社微特稿】

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