疫情遏制消费　日本家庭现金和存款额创新高

日本中央银行日本银行21日发布的季度报告显示，截至今年9月底，日本家庭持有的现金和存款数额较去年同期增加4.9%，增至创纪录的1034万亿日元（1万日元约合634元人民币）。

新冠疫情持续，民众消费意愿下降。共同社报道，政府先前向每人发放10万日元拉动经济，然而从日本银行发布的数据看，这笔钱更多变成存款，而非用于消费。

现金和存款约占日本家庭总资产的54.4%。依据日本银行报告，截至今年9月底，日本家庭资产总额较去年同期增加2.7%，达到1901万亿日元，同样创纪录。其中，债券资产增加2.2%，为26万亿日元；股票减少1.8%，为181万亿日元。

依据这份报告，受疫情影响，金融机构以外的企业同样倾向于持有现金和存款，这部分资产总额增加14.3%，达到创纪录的309万亿日元，约占企业总资产的四分之一。

金融机构放贷总额增加5.6%至937万亿日元。在政府和央行的政策倾斜下，非金融类企业获得的贷款增加9.7%，达到354万亿日元。

作为日本央行，日本银行所持国债达到创纪录的542万亿日元，约占政府发行国债的45.1%。海外投资者持有日本国债152万亿日元，约占12.6%。

日本第二季度经济较前一季度严重下滑，按年率计降幅达到28.1%；第三季度则环比大幅增长，按年率计增幅为21.4%。外界预计，日本经济后续复苏步伐将放缓，要恢复到疫情前水平需要一定时间，眼下疫情严重反弹，经济复苏不确定性增加。

日本银行本月18日说，由于经济复苏面临严峻挑战，企业融资环境依然紧张，央行将保持当前货币政策宽松力度，维持利率水平不变，同时把企业融资优惠政策期限延长半年。（陈立希）（新华社专特稿）

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