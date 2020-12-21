美宣布瑞士为“汇率操纵国”遭经济学家驳斥

新华社日内瓦12月21日电（记者陈俊侠 徐驰）针对美国财政部宣布瑞士为“汇率操纵国”，三位欧洲知名经济学家日前在集体接受新华社记者书面采访时予以驳斥。

爱尔兰中央银行前副行长斯特凡·格拉克、巴塞尔大学教授伊万·朗维勒和日内瓦高级国际关系与发展学院名誉教授查尔斯·维普洛斯共同表示：“我们认为（美国财政部采用的）汇率操纵国的认定方法有误导性，且建立在不合理的原则上。”

三位经济学家说，美国财政部规定，若一国在12个月内满足以下3个条件，便认定该国为“汇率操纵国”：该国与美国的贸易顺差至少为200亿美元；该国的经常项目顺差至少占其国内生产总值（GDP）的2%；该国至少6个月购买外汇且净购买额超过其GDP的2%。他们明确指出，这三个标准是“不合理”的。

关于贸易不平衡，他们表示，瑞士与美国间贸易顺差只是个例。瑞士经济有其特殊性，对不同国家有不同的贸易差额。“贸易顺差还是逆差跟汇率操纵无关。”

关于经常项目顺差，他们认为，瑞士经常项目顺差是因为瑞士对外投资巨大，而瑞士投资能力强是因为瑞士人口老龄化造成储蓄增加，政府负债率在新冠疫情暴发前保持低位而具备投资能力。“这也与汇率操纵毫无关系。”

关于国家对外汇市场的干预，他们指出，瑞士法郎是世界重要避险货币，疫情期间全球资本纷纷流入瑞士以避险，导致瑞士法郎升值和瑞士出口产品竞争力下降。由于瑞士利率已为负，避免瑞士法郎升值的“唯一解决方案”就是购买外汇。

他们强调，实际有效汇率比双边名义汇率对衡量货币实际价值更有用，而依据瑞士法郎的实际有效汇率，目前瑞士央行对外汇市场的管控不足以使瑞士法郎贬值到给瑞士国际贸易带来价格优势。他们还指出，国际货币基金组织近年来的报告并没有认为瑞士操纵汇率，反而均认为瑞士法郎价值过高，这更凸显美方做法的不合理。

在美国认定瑞士为“汇率操纵国”后，瑞士央行本月中旬宣布，在疫情对经济造成冲击的背景下，瑞士央行将继续实施扩张性货币政策，确保经济和物价稳定。

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