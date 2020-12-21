美国报告日增新冠确诊病例超40万 近翻番创新高

新华社华盛顿12月19日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心19日公布的疫情数据显示，18日全美报告新增新冠确诊病例超40万例，达403359例，以近一倍的增幅再次刷新全球范围内一国单日新增确诊病例数最高纪录；新增死亡病例2756例。

数据显示，17日全美报告新增确诊病例230953例。此前美国单日新增确诊病例数最高纪录为11日报告的244011例。对于18日确诊病例数飙升，该中心并未解释具体原因。

数据还显示，截至18日，美国过去7天平均日增新冠确诊病例近24万例，创疫情暴发以来新高；过去7天平均日增死亡病例数接近2600例。

美国《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目公布的最新数据显示，美国目前因新冠住院患者超过11.4万人，为疫情暴发以来最高纪录。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据，截至美国东部时间19日晚，美国累计确诊病例已超过1760万例，累计死亡病例超过31.5万例。

美国华盛顿大学卫生统计评估研究所最新发布的疫情模型预测结果显示，美国单日新增死亡病例还将继续增加，到明年1月中旬将超过每日3750例；到明年4月1日，美国累计新冠死亡病例可能达到56.2万例，这意味着明年4月前还将出现20多万死亡病例。

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