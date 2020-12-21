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曾与马克龙共进午餐　葡萄牙总理隔离中过圣诞

2020年12月21日08:29  来源：新华网
 

葡萄牙卫生部门19日说，因接触过感染新冠病毒的法国总统埃马纽埃尔·马克龙，葡萄牙总理安东尼奥·科斯塔将自我隔离14天，在官邸度过圣诞节。

葡萄牙卢萨通讯社援引首都里斯本地区卫生管理机构的声明报道，科斯塔16日与马克龙会晤并共进午餐，因而有感染新冠病毒的“高风险”。

科斯塔16日到访法国巴黎，受到马克龙热情欢迎。照片显示，两人当时戴口罩，并肩站在法国总统府爱丽舍宫入口外。葡萄牙总理府17日说，科斯塔取消原定18日至20日对圣多美和普林西比、几内亚比绍的出访及所有公务活动，转为远程办公，等待卫生部门进一步决定。

里斯本地区卫生管理机构说，尽管科斯塔17日新冠检测结果呈阴性，他仍将自我隔离14天直至29日。这意味着他将在隔离中度过圣诞节。

欧洲联盟峰会10日至11日在比利时首都布鲁塞尔的欧盟总部举行，马克龙会晤多名欧洲国家领导人。除科斯塔，马克龙本周还见了欧洲理事会主席夏尔·米歇尔、西班牙首相佩德罗·桑切斯、经济合作与发展组织秘书长安赫尔·古里亚等国际政要。

马克龙17日确诊感染新冠病毒，当晚前往巴黎西南郊的朗泰讷官邸隔离。科斯塔、米歇尔和桑切斯随后宣布自我隔离。

路透社报道，马克龙18日在社交媒体发布一段视频，说自己状态不错但工作节奏“略有放缓”。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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