英国收紧圣诞期间防疫限制措施

英国首相鲍里斯·约翰逊19日宣布，由于发现传播速度更快的新冠病毒变异体，英国将收紧圣诞期间防疫限制措施，把首都伦敦和英格兰东南部地区的疫情防控级别提升至新增的第四级。

【病毒变异】

新一轮疫情眼下袭扰英国。最新数据显示，英国19日报告新增新冠确诊病例27052例，累计确诊超过200万例；新增死亡病例534例，累计病亡超过6.7万人。

约翰逊19日说，一种变异新冠病毒正在伦敦和英格兰东南部地区迅速蔓延。它的传播速度比原先发现的新冠病毒快70%。美联社以多名英国官员为消息源报道，伦敦新近增加的确诊病例中，60%缘于感染变异新冠病毒。

英国政府首席科学顾问帕特里克·瓦兰斯说：“这种病毒肆虐，传播更快，将不可避免地导致医院收治的病人激增。”

约翰逊说，暂时没有证据表明变异新冠病毒致死率更高或导致更严重症状，尚无证据表明新冠疫苗针对变异病毒的有效性会减弱。

英国本月2日批准美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司合作研发的新冠疫苗紧急使用，8日启动疫苗接种。

英国政府已经向世界卫生组织报告，本周发现新的新冠病毒变异体。

世卫组织新冠病毒技术负责人玛丽亚·范克尔克霍夫告诉媒体记者，暂时没有证据表明变异新冠病毒与已发现病毒“表现不同”，新发现的病毒变异体与欧洲先前在貂身上发现的变异体相似。

她说，科学家将继续研究新的病毒变异体在触发人体免疫反应等方面与已发现病毒有何不同。

【收紧防疫】

约翰逊19日说：“我心情沉痛，但我必须告诉大家，我们无法按原计划过圣诞节。”他说，除收紧防疫限制措施，政府“别无选择”；民众只能牺牲圣诞团聚机会以更好地保护亲友。

英国政府19日把伦敦和英格兰东南部地区的疫情防控级别由原先的“非常高”提升至新增的第四级、即最高级。这一级别对应的防疫措施类似英国近期全国范围的“封城”。

英国先前的疫情防控警戒系统以一到三级分别对应“中”“高”和“非常高”三种疫情警戒程度及相应的防控措施。

英国处于第四级防疫级别的人口为1640万，占英格兰人口的大约三分之一。依照防疫新规，政府要求伦敦和英格兰东南部地区的民众居家，工作等必要原因除外；不允许民众圣诞假期聚会，只能一对一在户外有限社交。上述地区售卖非必需品的商铺、室内休闲娱乐设施也将关闭。

防疫新规20日零时执行，目前只适用于英格兰。英格兰防疫级别未升至第四级的地区，圣诞节期间允许最多3个家庭聚会。

苏格兰地方政府19日说，禁止苏格兰民众在圣诞假期前往英国其他地区，仅在12月25日圣诞节放宽防疫限制措施，26日起将提升疫情防控级别至第四级。威尔士地区20日零时起进入疫情防控第四级，但圣诞节两个家庭可以聚会。北爱尔兰地区将在圣诞节过后收紧防疫限制措施。（包雪琳）（新华社专特稿）

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