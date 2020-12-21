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梭罗河畔的友谊赞歌（大使随笔）

肖  千

2020年12月21日04:59  来源：人民网－人民日报
 

　　当地时间12月6日晚，一架货机缓缓降落在印度尼西亚首都雅加达的苏加诺—哈达国际机场，机上搭载着首批来自中国的120万剂新冠疫苗。印尼总统佐科对来自中国的疫苗表示感谢，印尼外长蕾特诺称赞中方提供协助。

　　中印尼携手抗疫的事例不胜枚举。疫情发生以来，两国政府、地方、民间相互施援，医疗卫生专家持续开展经验交流，双方企业疫苗采购、联合生产和技术转移合作积极推进。这是两国守望相助、共克时艰的具体体现，生动诠释了“远在天边，近在心田”的手足情谊和“命运相连、休戚与共”的人类命运共同体理念。

　　中共十八大以来，中国同印尼关系迎来快速发展的重要时期。习近平主席两次到访印尼，佐科总统5次访华，双方深入对接共建“一带一路”倡议和“全球海洋支点”构想，中国在印尼海外投资国中由第九位跃居第二位。

　　今年是中印尼建交70周年。面对疫情冲击，中印尼关系逆势而上，两国高层交往热络。习近平主席3次应约同佐科总统通电话，为两国关系发展特别是团结抗疫、经济复苏指明方向。今年1—10月，中印尼双边贸易额达620亿美元，中国对印尼直接投资15亿美元。中国继续保持印尼最大贸易伙伴和第二大外国直接投资来源国地位。雅万高铁控制性工程1号隧道顺利贯通，高铁建设稳步推进。中印尼“区域综合经济走廊”合作不断扩展。两国建立人员往来“快捷通道”，逐步恢复直航，产业链供应链保持稳定畅通。工业化、数字经济、生物制药、科技扶贫等新领域、新业态、新模式合作蓬勃发展。在世界经济衰退大背景下，中印尼关系逆势向前，充分反映了两国互利合作的深厚基础和广阔空间。

　　习近平主席说：“中国和印尼关系发展，如同美丽的梭罗河一样，越过重重山峦奔流向海，走过了很不平凡的历程。”2021年是中国“十四五”规划开局之年，中国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，印尼在为实现其“2045年宏伟目标”而不懈奋斗。两国发展和两国关系站在新的历史起点上，迎来新的机遇。中印尼将继续以携手抗疫和经济复苏为主线，保持高层交往势头，深化发展战略对接，不断释放合作潜能，共同谱写梭罗河畔的友谊赞歌。

　　（作者为中国驻印度尼西亚大使）


　　《 人民日报 》（ 2020年12月21日 03 版）
(责编：岳弘彬)
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