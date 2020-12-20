疫情肆虐 这个群体不孤单

非洲华侨周报哈博罗内电，当地时间12月17日，博茨瓦纳中国和平统一促进会暨华人慈善基金会在博茨瓦纳儿童村举行捐助仪式。会长南庚戌、常务副秘书长胡岩、秘书詹城代表华人社会出席了捐助仪式。

“他们来了，他们来了。”早早等候在儿童村门口的孤儿们满脸笑容的呼喊着，就像见到好久未见的亲人。博茨瓦纳中国和平统一促进会暨华人慈善基金会副秘书长胡岩在孩子们的簇拥下下车，并从车上卸下了给孩子们带来的圣诞惊喜。

因新冠疫情影响，博茨瓦纳中国和平统一促进会暨华人慈善基金会取消了每年都会举行的“中博儿童圣诞慈善爱心日”活动，遵循政府规定倡导的不聚会原则，今年圣诞节他们为孩子们采购了蔬菜、水果等各类日常食品。

按习惯基金会每月都定期定量向儿童村免费供应牛肉，而今天送来了比平日更多的牛肉，让孩子们“吃个够”，这让孩子们的假期伙食得到了很好的改善。

南庚戌会长向儿童村转交物资

捐助仪式上，南庚戌会长表示，博茨瓦纳侨界与儿童村的慈善公益合作已经近20年，每次来看望孩子们，看着孩子们能够在“家长”的照顾下健康成长，内心都会感到无比的喜悦和兴奋。

他说， 2020年对所有人都是非常困难的一年，但在困难之前，旅居博茨瓦纳的中国人没有忽略在儿童村的孩子们，因为孩子们是未来的希望、是民族的希望、是世界的希望。

南庚戌表示，博茨瓦纳华人慈善基金会及旅居博茨瓦纳的中国人永远不会忘记他们，未来将一如既往为儿童村提供力所能及的帮助和支持。

玛丽女士致感谢词

SOS儿童村负责人玛丽女士在受捐仪式上激动地表示，感谢博茨瓦纳华人慈善基金会一次又一次为孩子们送来的温暖和帮助。

SOS儿童村每年需要大量的社会捐助，而今年受疫情影响捐助物资和资金大量减少，这对维持儿童村的运行造成了很大的困难，甚至无法保证孩子们的日常饮食。

而今天中国人送来的大量食物恰逢其时，为即将到来的圣诞节和孩子们的饮食提供了保障，儿童村的孩子们今年圣诞不孤单，并终于可以开心过节了。

同时玛丽女士感谢前不久华人慈善基金会和博茨瓦纳里程集团为他们送来的防疫必须的物资，为孩子们新冠疫情提供了保护。

胡岩副秘书长转交物资给SOS儿童村“中国家庭”家长

据悉，2018年博茨瓦纳华人慈善基金会在SOS儿童村设立了博茨瓦纳首家“华人慈善关爱中心”简称：CCCC。

中国驻博茨瓦纳特命全权大使赵彦博阁下亲自为中心揭牌。博茨瓦纳中国和平统一促进会暨华人慈善基金会每年都会组织侨胞们走进儿童村看望孩子们，倡导旅博侨界携手献爱心，做慈善。

（本文转载自非洲华侨周报）

(责编：于洋、杨牧)