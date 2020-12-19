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奥地利宣布将实施第三次全面“封锁”

2020年12月19日08:38  来源：新华网
 

新华社维也纳12月18日电（记者于涛）奥地利政府18日宣布，该国将从26日起再次收紧新冠防疫政策，第三次实施全面“封锁”措施。

奥地利总理库尔茨在当天晚间举行的新闻发布会上说，过去几周该国新冠病毒感染人数明显减少，民众可以按原定的“谨慎”放松政策度过圣诞节。但因新增感染病例数和死亡病例数仍然很高，疫情形势依然严峻，为防止疫情再次暴发，政府决定从12月26日至2021年1月17日再次实施严格的全面“封锁”措施。

库尔茨表示，2021年1月“解封”前的周末，将再次在全国范围进行大规模新冠病毒检测。1月18日起，将有条件开放部分文化、旅游和餐饮设施，但只向检测结果呈阴性的民众开放。

奥地利曾于12月初首次在全国范围进行大规模新冠病毒检测，但民众自愿参检率不足20%，远低于政府预期。

为防控新冠疫情，奥地利于3月16日首次实施全面“封锁”措施，从4月14日起逐步“解封”。因第二波新冠疫情暴发，奥地利从11月3日起再次实施“封锁”措施。12月7日，奥地利开始“谨慎”放松“封锁”措施。

据奥地利卫生部网站18日公布的数据，该国过去24小时新增新冠确诊病例2085例，累计确诊病例334913例；新增死亡病例145例，累计死亡5127例。

(责编：苏缨翔、杨牧)
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