酝酿反制美方制裁　土耳其外长坚称“不让步”

土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢17日说，尽管美国政府对土耳其施加制裁，土方不会就购买俄罗斯S-400型防空导弹系统让步。

恰武什奥卢当天接受土耳其一家电视台采访时说，土方正在酝酿反制美方制裁，但他没有说明土方可能采取的措施。

美国政府14日宣布制裁土耳其，理由是土方购买S-400系统。土耳其是美方根据《以制裁反击美国敌人法》制裁的首个北大西洋公约组织盟国。

美国国务卿迈克·蓬佩奥声称，美方制裁负责订购S-400系统的土耳其国防工业局，措施包括禁止向土耳其国防工业局发放美国产品和技术的出口许可和授权，对局长伊斯梅尔·德米尔等数名土方人员实施财产冻结和签证限制等措施。

就土耳其是否会取消与俄方的S-400系统购买合同，恰武什奥卢说，如果想“后退”，土方早就会这么做，“我们现在正详细评估这些制裁的影响……将采取相应（反制）措施”。

恰武什奥卢说，土方购买S-400系统早于美方出台《以制裁反击美国敌人法》，美方制裁“在法律和政治层面都是错误的”。

土耳其2017年与俄罗斯签订S-400系统购买合同，俄方2019年开始交付。美国及北约坚决反对土耳其购买这一武器系统，称它无法与北约武器系统兼容，并且可能有助俄方追踪美国与盟国合作研发的F-35型隐形战斗机。

美方2019年7月暂停土方参与F-35项目的资格，多次威胁制裁土方。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安今年10月说，土方已经开始测试S-400系统，美方的反对“无关紧要”。

美国当选总统约瑟夫·拜登定于明年1月20日宣誓就职。恰武什奥卢说，土美关系能否改善，取决于拜登政府能否消除土方的不满。（闫洁）（新华社专特稿）

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