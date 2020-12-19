抗疫，一场欧洲治理的压力测试

面对英国“脱欧”、美国“退群”、内部分歧严重的多重挑战，2020年突如其来的新冠疫情，让在区域一体化道路上踯躅前进的欧洲迎来考验其向心力和治理能力的压力测试。

【把舵】

几天前，德国总理安格拉·默克尔的一则视频在社交媒体热传。她在苦口婆心劝说德国民众尤其是年轻人：死亡病例正在激增，圣诞假期内请自觉遵守防疫规范，减少聚集、保持距离，“不要让它成为和祖父母度过的最后一个圣诞节！”

自2005年首次当选总理以来，默克尔以理性、冷静作风立足政坛，视频中却见她情绪激动，一度含泪哽咽。

德国被视为欧洲国家“抗疫典范”。虽然联邦制下各地隔离措施不尽统一，但从政府到民间总体对配合防疫颇具共识，这使德国在第一波疫情中得以较快“拉平曲线”。除了医疗资源发达等优势，默克尔政府坚持科学应对疫情，对有效防控疫情起到重要作用。

美国《政治报》网站给2020年欧洲领导人影响力“打分”时，把默克尔排在“综合第一名”，认为在美国“退出”后，她事实上已经成为西方国家的领袖。

在权衡所谓“利益与价值观”时，默克尔更多体现了务实和理性一面。默克尔一再提醒：美国已经靠不住，欧洲必须学会自力更生。她顶住美国压力，继续推进与俄罗斯“北溪2”天然气管道项目。欧盟酝酿出台7500亿欧元抗疫救助基金，默克尔的支持也起到至关重要作用。

2021年10月，默克尔将在总理任期届满后退隐。

后疫情时代，谁来替默克尔“稳”住欧洲？

【挥旗】

与经济和政治相对稳定的德国相比，法国总统埃马纽埃尔·马克龙上任以来，由于推进劳动力市场改革、减税、削福利等措施，面对的局面更显复杂。

疫情暴发，一方面部分抵消马克龙经济改革成效，另一方面也令马克龙得以有机会重塑政府公信力，并靠发布严格抗疫措施展现决断力。今年3月一次民调显示，他的民意支持率比2月蹿升11个百分点，至两年来的最高点43%。

马克龙顶着持续示威压力推行本国经济改革。而在欧盟层面，他则说服默克尔“统一阵线”，借抗疫援助需求，继续大力推动欧元区改革、加深一体化，呼唤“欧洲自主”。他公开呛声美国总统唐纳德·特朗普的“美国优先”，多个重要场合捍卫多边机制、抨击单边主义，高调抵抗美欧排外、民粹、保护主义风潮。

不同于默克尔行将退休，马克龙还面临2022年春竞选连任的选举考验。

受到疫情反弹，以及遭遇恐怖袭击后文化多元主义传统受质疑等因素影响，他的支持率有所回落。在今年10月一次有关下届总统人选的民调中，马克龙与极右翼代表玛丽娜·勒庞支持率不相伯仲。马克龙充当欧洲“旗手”的同时，首先要解决的问题是赢得一个意见分裂的法国社会支持。

当然，最迫在眉睫的挑战，是控制住法国的疫情。法国总统府17日发布公告，马克龙本人出现初步症状后接受病毒检测，确认感染新冠，将自我隔离7天，其间将远程办公并履行总统职责。（沈敏）（新华社专特稿）

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