瑞典收紧防疫措施 首次提出戴口罩建议

新华社斯德哥尔摩12月18日电（记者和苗）瑞典首相勒文18日公布了多项措施以防止新冠疫情进一步恶化，瑞典公共卫生局当天首次就疫情防控提出戴口罩的建议。

勒文当天在新闻发布会上表示，他希望瑞典民众都能意识到目前疫情的严重性。如果新措施无法得到有效执行，政府将关闭更多公共场所。

瑞典公共卫生局局长卡尔松对新措施做了详细介绍，包括高中以上教育实施远程上课、商场等大型购物场所限制人流并取消圣诞节和新年期间的减价促销活动、餐厅晚上8点以后禁止卖酒等，这些措施将于24日起执行。公共卫生局还自今年初疫情暴发以来首次提出戴口罩的建议，要求乘坐公共交通的乘客自明年1月7日起，在“高度拥挤和无法保持社交距离的情况下”戴口罩。

瑞典公共卫生局18日公布的新冠疫情数据显示，该国过去24小时新增确诊病例10335例，累计确诊367120例；新增死亡病例103例，累计死亡8011例。

瑞典累计新冠确诊病例和死亡病例目前均居北欧五国之首。瑞典公共卫生局一直以“未能有科学研究依据”为由不建议民众戴口罩。随着第二波疫情到来和确诊病例迅速增加，瑞典政府成立了“新冠事务调查委员会”，该委员会在不久前发布的一份报告中说，“在新冠疫情下瑞典未能很好地保护老年人，致使高达90%的死亡病例是老年人”。瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫17日发表电视讲话表示，瑞典“抗击新冠疫情失败了”。

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