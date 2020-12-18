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“祖国是最坚实的后盾”——2020年中国领事工作综述

2020年12月18日09:58  来源：新华网
 

新华社北京12月17日电 题：“祖国是最坚实的后盾”——2020年中国领事工作综述

新华社记者温馨、孙楠

外交部领事司17日举办2020年度领事工作媒体吹风会，介绍新冠肺炎疫情下的领事工作。外交部领事司司长崔爱民介绍，疫情发生以来，外交战线秉持“人民至上、生命至上”理念，积极投身一线抗疫斗争，以实际行动践行“外交为民”宗旨，谱写了一个个生动的领事抗疫故事。

史无前例的接返行动：疫情以来共接回7.3万多名海外同胞

崔爱民说，疫情以来，中国先后派出14架次包机和临时航班，从泰国、马来西亚、日本等国接回湖北籍居民1887人。除了商业航班不断航，已安排351架次航班，从意大利、英国、美国、南非、伊朗等92个国家接回超过7.3万名同胞。此外，还协助香港特区政府，从日本接回195名“钻石公主”号邮轮上的港澳同胞。

“此次接回海外中国公民工作持续时间很长、涉及范围很广、人员数量很多、实施难度很大，创造了新中国历史上新的纪录。”崔爱民说。

他表示，接返行动面向的主要是困难群体，海外同胞回国的主要渠道还是商业航班。针对一些国家采取封闭机场、减少国际航班等做法，中国驻相关国家的使领馆大力做当地政府和航空公司工作，为海外中国公民回国搭起一条条“空中走廊”。

据有关部门统计，今年2月以来，入境客运航班共约2.1万班，其中外国航空公司执行约8000班，中国航空公司执行约1.3万班。即便是当前第二波疫情来袭的秋冬季，来华航班的数量在国际上仍保持了较高水平。根据有关部门统计，近期乘航班入境的同胞每天约为1万人次。

在海外生活有底气：已向500多万海外同胞发送近5000万只口罩

崔爱民表示，在年初国内疫情暴发、抗疫物资紧缺时，海外同胞心系祖国，第一时间行动起来，四处奔走为国内筹措抗疫物资。海外疫情暴发后，许多国家也出现了医疗防疫物资短缺的情况，海外中国公民买不到口罩、手套和药品，令人担忧。

基于此，外交部第一时间协调国内有关涉侨部门、地方政府和相关药企、口罩生产商，紧急筹措大批防疫物资和药品，第一时间向国外同胞发放“健康包”。截至目前，中国已向100多个国家、500多万海外同胞发送近5000万只口罩、600万副手套等防疫物资，基本实现了对华侨主要居住国全覆盖。

崔爱民介绍，不少海外中国公民收到“健康包”后纷纷表示，“祖国很强大，使馆很温暖”“踏实了、安心了，在海外生活有底气了”。

“双检测”在160多国落地：阻止了3.8万可能“带疫”旅行的人

崔爱民介绍，为有效降低疫情跨境传播风险，中方从7月起开始实施远端核酸检测措施，于11月上旬对来华人员增加血清抗体检测，为确保国际旅行健康安全、降低疫情跨境传播风险加上“双保险”。此外，还对中转、倒班和换班的海员也提出“双检测”要求，封堵疫情从海上输入的风险点。对一些暂不具备实施“双检测”条件的国家，采取了两次核酸检测等替代方案。

截至目前，“双检测”已在全球160多个国家落地。驻外使领馆累计审核了近53万份检测证明，阻止了3.8万名很可能“带疫”旅行的人。

“对于这些人，我们不是一阻了之，而是安排和帮助他们进行救治。”崔爱民说，事实证明，远端检测措施最大程度防止了旅客途中感染，有效降低了境外疫情输入风险。

助力复工复产：已有来自60多国的各类人员通过“快捷通道”来华

“我们与条件成熟、与我经贸合作密切的国家积极商谈建立‘快捷通道’，对来华人员实施登机前和入境后核酸检测，入境后14日内实行全程闭环管理，同时要求对方为我到该国复工复产人员提供对等互惠安排。”崔爱民说。

中国与韩国之间的“快捷通道”于5月1日率先实施。7月底，“快捷通道”适用范围进一步扩大，涵盖了几乎所有国家、所有领域的来华人员，包括冬奥会筹备工作人员等。截至目前，已有来自60多个国家的商务、技术等各类人员通过“快捷通道”来华。

不久前，中方提出健康码国际互认的重要倡议，这是疫情常态化形势下打造健康有序人员往来通道的重要举措。对此，崔爱民介绍说，中方将围绕国家间机制互认、信息保护、数据应用等事项，与有关国家和国际组织加强沟通协调，争取尽快达成共识、建立合作，进一步畅通人员交往通道，让大家在不久的将来、必要的时候能够“码”上出国。

崔爱民还透露，外交部正在持续推进“掌上”领事信息服务平台建设，预计明年早些时候即可上线，实现领事业务“掌上办”“零跑腿”。

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(责编：艾雯、燕勐)
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