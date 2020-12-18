拉脱维亚将实施更严格措施遏制新冠疫情

新华社里加12月17日电（记者李德萍）拉脱维亚政府17日决定，将从19日起实施为期3周的更严格措施，以遏制新冠疫情蔓延。

新的限制措施从12月19日开始，明年1月11日结束。主要包括关闭所有文化场所、展览会和博览会、圣诞集市、美容美发店、体育运动场所等；所有教育机构改为远程教学；一至六年级学生的寒假延长一周；商店超市、药店、眼镜店、加油站可继续营业，但商店超市只允许出售食品、卫生用品和基本家庭用品等。

拉脱维亚单日新增确诊病例自15日起连续3天超过1000例，住院人数不断上升，医院不堪重负。未来3周，拉脱维亚将迎来圣诞节、新年等节日。政府收紧防控措施，旨在让民众减少接触、避免聚集。

拉总理卡林斯17日呼吁民众在家中庆祝节日，避免与亲友聚集。他说，如果10天内新冠疫情得不到改善，政府将不得不采取“封城”措施。

据拉脱维亚疾控中心17日公布的数据，该国过去24小时新增新冠确诊病例1040例，累计确诊28535例；新增死亡病例12例，累计死亡394例。目前正在医院接受治疗的新冠患者833人，其中重症患者47人。

11月9日，拉脱维亚开始实行今年疫情暴发以来的第二次紧急状态，并于12月2日将紧急状态延长至明年1月11日，以防止在即将到来的圣诞节和新年期间新冠疫情恶化。

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