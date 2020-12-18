欧盟寄望年底前成员国“同时”开始疫苗接种

欧洲联盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩16日呼吁欧盟27个成员国在“同一天”启动新冠疫苗接种，以彰显“团结”。

冯德莱恩当天在欧洲议会发表讲话说，为结束疫情，欧盟多达70%的人口需要接种新冠疫苗，“这是一项巨大任务，因此让我们尽可能快地、在同一天一起启动疫苗接种”。

新增确诊病例居高不下以及英国和美国开始接种新冠疫苗，让尚未启动疫苗接种的欧盟承受压力，一些成员国呼吁欧洲药品管理局尽快为美国辉瑞制药与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗投入紧急使用“开绿灯”。

欧洲药品管理局说，辉瑞和德国生物新技术按要求提供更多试验数据后，这一机构已将原定最晚29日举行的专家评估会议提前一周至21日。一旦会议作出“放行”建议，欧盟委员会可能在“几天内”批准这款新冠疫苗在欧盟地区投入紧急使用。

德国卫生部长延斯·施潘15日说，德国有望在疫苗获批24小时至72小时后开始接种，最快可能在圣诞节前后。

冯德莱恩说，辉瑞和生物新技术联合研发的这款疫苗只是欧盟签订订购合同的6款潜在新冠疫苗之一，“首批疫苗最终将在一周内就会获批，接种即可立即启动，明年还会有更多（疫苗提供）。”

欧洲第二波新冠疫情仍不容乐观。公共卫生专家呼吁，在开展大规模疫苗接种以前，人们仍需小心谨慎，尤其是圣诞节和新年假期即将到来。如果放松警惕，欧洲可能面临第三波疫情。

鉴于新增确诊病例数和死亡病例数居高不下，英国首都伦敦的新冠防控级别16日起从二级提升至最高的三级，德国同一天起进一步收紧防疫限制措施直至明年1月10日。

此外，欧洲多国宣布假期防疫计划。西班牙将平安夜、圣诞节、新年前夜和新年第一天聚会人数上限从6人临时上调至10人，但聚会须在凌晨1时30分前结束；荷兰全面升级防疫限制措施，新措施12月15日起执行至明年1月19日；卢森堡的餐厅和咖啡馆将一直关闭至明年1月15日。（闫洁）（新华社专特稿）

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