瑞士前联邦主席科蒂染疫病故

瑞士联邦委员会前主席弗拉维奥·科蒂16日在南部城市洛加诺一家医院病逝，享年81岁。当地媒体报道，死因是感染新冠病毒后的并发症。

“得知科蒂去世，我极为悲伤，”瑞士外交部长伊尼亚齐奥·卡西斯在推特写道，“他的政治精神将长存于外交部。”科蒂曾经担任瑞士外交、内政部长。

洛加诺所在提契诺州的日报最先报道科蒂去世消息。提契诺州是意大利语区，科蒂政治生涯的起点。这名前职业律师先是进入基督教民主党在当地的高层，后晋迁首都伯尔尼，1987年至1999年供职联邦政府。

科蒂两度出任瑞士联邦委员会主席。联邦委员会是瑞士最高行政机关，由7名联邦委员共同领导，权限平等。7名委员还分别担任7个部门的部长。联邦主席由委员按照进入联邦委员会的先后顺序轮流担任，任期一年，不得连任。

法新社报道，科蒂以致力于拉近瑞士与国际组织的关系著称，曾经游说瑞士民众同意加入联合国。2002年，瑞士在科蒂卸任三年后成为联合国一员。

科蒂还努力让日内瓦继续作为联合国欧洲总部所在地，并促成1995年成立的世界贸易组织把总部也设在这座城市。

截至16日，人口857万的瑞士新冠累计确诊病例接近40万例，死亡病例超过6000例。（胡若愚）【新华社微特稿】

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