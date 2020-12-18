加大防控力度　丹麦拟圣诞假期关闭商场

面对第二波新冠疫情，丹麦政府16日宣布圣诞节和新年假期关闭除超市、药店和食品店外的所有商店，以防疫情蔓延。禁令定于下月3日解除。

丹麦首相梅特·弗雷泽里克森在新闻发布会上说，全国范围内购物中心自17日起关闭。除超市、药店和食品店以外的其他尚未关门的商店定于本月25日起关闭。另外，美发店、理疗店和驾驶学校自21日起关闭，低年级学生21日开始居家上课。

弗雷泽里克森说：“丹麦圣诞节至元旦期间将实实在在停摆。”

德新社报道，政府宣布上述新令前不久，丹麦境内餐饮店仅获许提供外卖服务；民众部分时段聚集人数不得超过10人；政府建议公职人员远程办公；影剧院、博物馆等文化活动场所及健身馆、游泳馆等健身场所延长停业期限。

按照美国《福布斯》说法，丹麦较高年级学生眼下已居家上课。

丹麦国家血清研究所数据显示，丹麦16日报告单日新增新冠确诊病例3692例，创历史新高。弗雷泽里克森说，疫情传播速度太快，全国目前疫情防控级别为4级，仅次于最高级5级。她建议民众在圣诞节期间仅小规模聚集，同时预估明年1月和2月将是丹麦疫情最严重时期。

“我们的卫生系统遭受压力，”她说，“我们必须现在行动。”

世界卫生组织16日敦促欧洲民众与家人庆祝圣诞节和元旦期间戴口罩，警告新冠确诊病例明年年初大幅上升的“风险高”。（王鑫方）【新华社微特稿】

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