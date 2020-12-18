国际中文教育的未来之路

第13届“汉语桥”世界中学生中文比赛全球总冠军甜甜是土生土长的加拿大人，但她从小有一个中文梦，3岁起便开始在中文学校学习，至今已坚持了12年。她是自己所读中文学校不断壮大的亲历者，用她的话说，“现在，我们的中文学校可是当地响当当的知名品牌”。

“中文学校的学习让我对中国十分向往，这些年我和父母去过中国很多地方，我见识过它美丽的山川河流，领略过它隽永的文化气息，体验过它纯朴的风土人情，感受过它那令人惊艳的时尚和令人震撼的科技力量。中国就是这样一个充满活力和创造力的地方，让我十分着迷。”甜甜的愿望是将来能到中国学习，“因为那里是离我梦想最近的地方”。

据粗略统计，目前中国以外正在学习中文的人数约2500万，累计学习和使用中文的人数近2亿。甜甜的故事正是众多海外中文学习者的缩影。

持续升温，大有可为

世界汉语教学学会会长、天津师范大学校长钟英华表示，语言是了解一个国家最好的钥匙，也是促进民众相知相通、交流互鉴、消除障碍、弥平鸿沟、达成心灵共鸣、实现发展共赢、构建人类命运共同体的重要抓手，“国际中文教育在当今时代大有可为”。

切实的数据为钟英华的判断提供了有力的支撑。“目前全球已有70多个国家将中文纳入国民教育体系，4000多所国外大学开设了中文课程。”在日前在京举办的“2020国际中文教育交流周”启动仪式上，教育部副部长田学军透露的这组数据从侧面印证了国际中文教育拥有广泛而坚实的基础。

作为欧洲中文教育开展较早、基础较好、规模较大的国家之一的英国，近年来将中文列为中小学外语选修课程，纳入素有“英国高考”之称的A-level考试，还于2016年启动“中文培优项目”，计划到2020年培养5000名流利使用中文的中学生。“对英国年轻人来说，了解中国、学习中文以及中国文化极其重要。” 英国驻华大使馆文化教育公使包迈岫说。

当地时间2020年9月7日，中国驻埃及大使与埃及教育与技术教育部长共同签署谅解备忘录，将中文纳入埃及中小学课程。对国际中文教育关注者来说，这不仅标志着埃及正式将中文教学纳入该国中小学教育体系，还标志着国际中文教育又迈出新的一步。数据显示，中文教学纳入埃及国民教育体系后，预计将覆盖埃及约1200万的中小学生。

埃及驻华大使馆文化教育参赞乌麦伊麦·迦尼姆还介绍了另一组数据作为埃及中文教育蓬勃发展的补充——目前埃及已建成两所孔子学院、多所孔子课堂，同时有16家大学开设中文系或者中文课程。

相关专家认为，随着外国民众对中文及中国文化的热情持续升温，国际中文教育将会继续升温。

“线下搬家，做不好线上教育”

对国际中文教育界来说，2020年是充满新变化的一年。一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球，给各国教育造成了不同程度的冲击，国际中文教育也面临巨大挑战。

在疫情倒逼之下，国际中文教育教学模式从线下学习为主转向线上学习为主，教育生态发生了改变。这种改变对教师和学生将带来怎样的改变，线上教育能否接过国际中文教育未来发展的接力棒……都是待解题。

“对国际中文教育来说，线下搬家是做不好线上教育的。”北京语言大学中国语言文字规范标准研究中心主任李宇明强调的是线上教育和线下教育的协调。在他看来，线上中文教育需要技术支撑，需要整合教育资源，需要建立现代化的教学团队，需要新的教学管理，“做好协调非常重要”。

在线上线下融合发展方面，北京语言大学做了积极探索。据北京语言大学校长刘利介绍，除了利用中文联盟等网络平台将中文课堂搬上“云端”以外，北京语言大学还举办了一系列线上学术活动和文化项目。“同时利用本校学科优势，支援了多所海外高校的中文专业建设，承担的合作授课项目总量超过18000课时。”

英国汉语教学研究会会长施黎静认为，疫情之下，要解决国际中文教育面临的冲击，需要很多创意。“比如英国的很多学校开展了项目式的学习方式、任务性的教学模式等，都是积极的探索；再比如国际中文教师能不能和计算机、心理学等领域的专家合作，将他们的最新研究融入自己的教学当中。”但她同时强调，不仅要拿出应急的解决方案，而且需将眼光放长远，“要关照到国际中文教育的持续发展，未来5年、10年，甚至更长的时段，我们需要什么。”

科技赋能，未来已来

“两个月前，我出席了全球首个网络中文课堂——希腊爱琴大学网络中文课堂在线启动仪式。网络中文课堂采用班级制，实行远程直播+群组辅导的教学形式，一批有经验的教师提供远程教学服务。两周前，我见证了‘全球中文学习平台’落户中国美丽的海滨城市青岛。全球中文学习平台利用智能语音和人工智能技术为全球中文学习者提供服务，旨在打造适应面广、权威性强的中文学习门户。自2019年10月上线至今，平台注册用户已超过200万，覆盖160多个国家。”在国际中文教育交流周启动仪式上，田学军所举的这两个例子正是因疫情而加速新技术应用、推动语言学习变革的诠释。

对国际中文教育从业者来说，无论做好准备与否，都必须面对新科技为国际中文教育领域带来的改变。正如首都师范大学国际文化学院教授王春辉所言“国际中文教育需要新科技助力，新科技正蕴育着国际中文教育的新生态”。

为了应对疫情，相关中文教育学校、机构等利用互联网、人工智能等技术努力开拓新模式、打造新平台。比如由北京市人民政府侨务办公室主办、北京语言大学中华文化国际传播中心和汉语速成学院承办的2020海外华裔青少年“魅力北京·多彩华夏”中华文化体验线上夏令营，借助新技术和多种网络媒体搭建线上文化教学模式，让营员们可以足不出户，在线领略中华文化之美；中国华文教育基金会实景课堂的推出，利用现代科技手段为海外华裔学生提供了打开中华文化大门的钥匙……都是有益的尝试。

早在上世纪20年代，老舍先生在英国伦敦大学东方学院任教，参与过编纂《言语声片》系列对外汉语有声教材。但在那时，有谁能想到，不到百年，国际中文教育已能跨越时空。如今，我们同样无法精确预料未来国际中文教育的模样，但改变正在发生却是事实。

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