美国枪祸如同醒不过来的噩梦（国际论坛）

“放下枪吧！我们不能把医院的床位都用于治疗遭到枪击暴力的人，还有新冠肺炎患者在等待治疗！”今年3月美国马里兰州巴尔的摩市市长杰克·扬，在当地发生一起枪击暴力事件后发出痛心呼吁。今年以来，在新冠肺炎疫情、经济衰退、社会撕裂、政治不确定性增加等多重因素交织影响下，频发暴力犯罪这一美国社会痛点正进一步凸显。

美国的暴力犯罪问题由来已久，频繁发生的大规模枪击事件更是成为美国的标志性特征。美国人口仅占世界总人口的约5%，发生在公共场所的大规模枪击事件却占全球的31%。2019年美国共有39052人死于与枪支有关的暴力事件。美国联邦调查局2019年发布的《2018年美国犯罪报告》显示，2018年美国共发生1206836起暴力犯罪案件。美国司法统计局2019年发布的《全国犯罪受害调查报告》显示，2018年美国共有330万名12岁以上居民遭受暴力犯罪侵害，这一数据已连续3年增加。《今日美国报》评论称，“美国或已步入大规模枪击时代”。

受严峻的疫情形势影响，美国一些城市暴力犯罪更是呈急剧增加之势。据《芝加哥太阳报》报道，2019年芝加哥市平均每天发生超过7起枪击暴力事件，全年共导致2255人受伤、452人死亡。而今年以来，截至11月9日，芝加哥已有3619人遭到枪击。美国有线电视新闻网援引警方数据报道，今年以来纽约市已经发生约1300起枪击案，比去年同期增长94%。《华盛顿邮报》报道称，一项对全美67个大城市警察局进行的调查发现，这些城市今年前9个月的凶杀案和严重暴力袭击案件总数分别比去年同期上升28.7%和10.6%。

追溯美国暴力乱象之源不能不提枪祸，但奇怪的是，美国国会否决的控枪提案数以百计，毫不介意让子弹在各地“飞一会儿”。值得注意的是，2020年美国的枪支销量的飙升、首次购买枪支人数的增多，进一步加剧了暴力犯罪的风险与管控难度。据美国全国射击运动基金会统计，今年前10个月美国枪支销售量超过1540万支。该机构预计，今年美国枪支销售量很可能创历史新高。美国《洛杉矶时报》报道指出，一项最新研究发现，由于担心疫情、暴力和混乱，今年加利福尼亚州有近11万民众购买枪支，其中4.7万人为首次购买。显然，枪支泛滥已成大患，美国枪祸如同醒不过来的绵绵噩梦——暴力犯罪日趋增多，而一次次枪击事件又促使更多美国民众购买枪支，如此这般，恶性循环。

治理缺位是有目共睹的。“美国民众的生活得不到基本保障，极大地催化了犯罪率的上升。”美国有线电视新闻网分析指出，美国犯罪率激增是多种社会矛盾长期积累并在疫情特殊时期相互叠加的必然结果。与此同时，接连不断的反种族歧视和反警察暴力执法示威浪潮，让美国民众与执法当局、地方政府与联邦政府之间的矛盾和冲突激化，进一步推动了暴力犯罪事件的飙升。美国警察工会芝加哥分会主席约翰·肯特扎拉一针见血地指出，犯罪率的飙升完全是由美国政府的政策造成的，政府应该出台更有效的政策来维护社会稳定。

“没有任何事情可以阻止美国的枪支暴力，只是美国人确实应该做些什么，让民众更有安全感。”美国俄亥俄州州长迈克·德瓦恩道出了美国民众的愿望。毫无疑问，暴力犯罪土壤不除，安全就只能成为奢求。美国种族矛盾尖锐、社会深层分裂、利益集团相互掣肘、治理能力缺失等多重结构性问题盘根错节，早就形成“斩不断、理还乱”的困局，美国民众只能在一次次暴力伤害中无助地呐喊。而且，下一次重大暴力犯罪事件似乎总是大概率地距离他们不远，只是谁也无法预言将发生在何时、何地。

《 人民日报 》（ 2020年12月18日 03 版）

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