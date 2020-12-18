韩国力促机器人产业发展

韩国政府近日出台规划，修改在产业、商业、医疗、公共等4个应用领域与机器人相关的规章制度，以进一步推动机器人产业发展。此外，韩国还计划引进应对机器人事故的机器人专门保险，编制收集、利用和保护机器人信息的指南等。

韩国政府一直高度重视机器人产业的发展，于去年发布了机器人制造业发展蓝图。根据蓝图，韩国将同时发展工业和服务业机器人，利用机器人振兴传统产业，并寻求掌握机器人领域硬件和软件的核心技术。预计到2025年，韩国机器人市场规模将从2018年的5.8万亿韩元（1美元约合1093韩元）增加到20万亿韩元，销售额超过1000亿韩元的机器人企业将达到20家。

疫情防控期间，韩国开始探索扩大机器人在服务领域的推广应用。近日，韩国邮政的自动驾驶快递车在世宗市进行首次试运行，一同亮相的两个辅助配送机器人颇为引人注目。其中一个机器人外形类似小型四轮车，可承载重达100公斤的大型包裹。这台机器人能通过传感器识别快递员的服装，从而确定快递员的位置并跟随快递员分发快件。在机器人的辅助下，快递员无需拿着包裹来回奔走，极大减轻了负担。另一个机器人外形如同移动小型快递柜，主要负责在大楼内部辅助分发快件。快递员将包裹放入其中后，收件人将收到一条包含快递箱号和密码的短信。机器人到达指定地点后，收件人便可输入相关信息取出快递。

韩国科学技术信息通信部长官崔起荣表示，无人快递服务不仅能够为人们提供便利、提高物流效率，还有助于减少交通事故并改善道路行车环境，希望能成为引领未来邮政物流的起点。崔起荣说，政府将积极培育非接触式产业，大力发展大数据、网络、人工智能等产业。

分析认为，韩国虽然在机器人利用率方面领先，但在机器人制造技术方面存在短板。韩国《中央日报》报道称，为推动韩国机器人产业发展，韩国需要打造良好的产业环境，提升相关零部件的生产能力，还应着力解决人才短缺问题。

（本报首尔12月17日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月18日 15 版）

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