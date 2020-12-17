第七届东北亚和平与发展论坛在京举行

东北亚论坛

人民网北京12月17日电 中国国际问题研究基金会、中国国际问题研究院和上海市公共关系研究院共同举办的第七届东北亚和平与发展论坛开幕式今日在京举行。与会学者将围绕“美国大选后的朝鲜半岛问题走向”、“大国关系对东北亚地区形势的影响”、“东北亚地区合作的新模式，新愿景”等问题进行深入研讨。

2020年以来，肆虐全球的新冠病毒疫情和复杂的中美关系给东北亚地区形势带来了新的重要变化。论坛将针对地区有关重大问题提出新见解、新思路、新建议，为促进东北亚地区的和平与发展做出贡献。

外交部参赞陈岩冰发言认为，世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情因这一变局加速演进，保护主义，单边主义上升，当前亚洲，特别是东北亚地区各国疫情防控总体有效，经济社会秩序加快恢复，正在成为推动全球抗疫合作，促进世界经济恢复发展，维护世界和平稳定的重要力量。

他认为，一个和睦、团结、稳定的东北亚符合各国期待，对我们践行新时代中国特色大国外交，维护多边主义，推进国际秩序朝着更加公正、合理的方向发展具有重要意义。

中国国际问题研究基金会理事长兰立俊认为，在东北亚地区，尽管受到疫情和大国博弈的冲击，地区局势保持总体稳定，地区合作取得了不俗成绩。面对疫情，东北亚各国守望相助，共克时艰，彼此提供了大量援助和支持，中国与部分东北亚国家之间还建立了联防联控快速通道等机制，成为了国际抗疫合作的典范。更令人欣慰的是区域全面经济伙伴关系协定签署，将为东北亚区域合作提供新的动力。

上海市公共关系研究院院长陈士良认为，东北亚和平与发展对中国有重要意义。一个安全稳定互信和谐的东北亚符合东北亚各国的发展和利益，今年以来中日、中韩、中俄的关系都发展良好，东北亚局势出现了难得的历史机遇，我们要抓住时机，促进东北亚集体安全的可行途径，共同维护东北亚的持久和平。

(责编：常红)