栗战书出席中国全国人大与法国国民议会交流机制第十一次会议并致辞

新华社北京12月16日电 全国人大常委会委员长栗战书16日通过视频方式出席中国全国人大与法国国民议会交流机制第十一次会议开幕式并致辞。

栗战书说，中法是拥有广泛共同利益的全面战略伙伴。面对疫情的共同挑战，中法两国人民本着生命至上、真诚友好的精神相互支持、守望相助。习近平主席与马克龙总统今年以来就团结抗疫、开展双边和多边合作等五次通话，达成多项重要共识。双方要秉持“独立自主、相互理解、高瞻远瞩、合作共赢”的精神，开创双边关系更加美好的未来。

栗战书指出，两国立法机构在推动国家关系发展方面发挥着独特作用。2009年，中国全国人大和法国国民议会建立定期交流机制。通过这一机制平台，两国立法机构保持稳定经常性交流，开展深入对话、共谋合作，中国人大代表和法国国会议员增进相互了解，中法友好的力量不断壮大。

栗战书强调，中国全国人大愿同法国国民议会一道，以习近平主席和马克龙总统的战略共识为引领，坚定维护中法政治互信，加强各层级对话，深化在经贸、投资、金融、环境、卫生、社保等经济社会民生领域的立法交流。今天举行的视频会议就是迅速落实两国领导人共识的一个具体行动。充分发挥立法机构的职能作用和优势，推动两国发展战略对接，努力为落实双边协议和大项目合作提供法律保障，为两国友好合作搭建广阔平台。丰富和拓展友好小组之间的交往合作，推动科技、教育、文化、卫生、青年、妇女等专门领域人大代表和议员的对话交流，讲好“中法友谊故事”。加强沟通协调，共同维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以世界贸易组织规则为基石的多边贸易体制。

法国国民议会议长费朗表示，法中关系至关重要。不断深化两国深厚悠久的关系，会带来更大的成功。法国国民议会愿充分发挥积极作用，加强定期交流机制合作，为促进法中两国关系长期稳定健康发展作出贡献。

全国人大常委会副委员长陈竺出席开幕式。

《 人民日报 》（ 2020年12月17日 01 版）

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