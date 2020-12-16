外交部：外资持续涌入中国体现各国对中国经济发展前景的信心   

人民网北京12月16日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持16日例行记者会。记者会实录如下：

彭博社记者：澳大利亚贸易部长伯明翰周三称，澳方将就中方对澳大麦加征关税事在世贸组织提起诉讼，并称未来不排除就红酒等在世贸组织提起诉讼。外交部对此有何评论？中方应诉有何依据？中方对于赢得这一诉讼有把握吗？

汪文斌：关于中澳之间的贸易个案，我和我的同事已多次阐明中方原则立场，具体情况请你向中方主管部门了解。我想强调的是，澳大利亚政府应当认真对待中方关切，采取实际行动，纠正针对中国企业的歧视性做法。

巴通社记者：巴基斯坦总统阿尔维近日在接受采访时表示，尽管面临新冠肺炎疫情挑战，但中巴经济走廊建设仍取得了进展。中方对此有何评论？

汪文斌：中方完全赞同阿尔维总统对中巴经济走廊建设的积极评价。

中巴经济走廊是“一带一路”的重要先行先试项目，2013年启动以来一直保持积极发展势头。正如此前我和我的同事多次介绍的那样，新冠肺炎疫情暴发以来，中巴双方团结一心，克服疫情挑战推动走廊建设，不撤人、不裁员、不停工，取得众多可视进展，为巴基斯坦抗击疫情和稳定经济提供了有力支撑。不久前，走廊重点项目默蒂亚里—拉合尔输电线路全线贯通，将进一步提升巴方电力供应水平。拉合尔轨道交通橙线项目正式开通运营，将巴基斯坦带入“地铁时代”。瓜达尔港本月内处理2批共计2.6万吨转运阿富汗化肥，并创下4天时间卸下2.2万吨化肥的新纪录。

中方将同巴方携手努力，全面落实两国领导人共识，坚定推进中巴经济走廊建设，在建设运营好现有项目的基础上，进一步聚焦社会民生、产业和农业等领域合作，将走廊打造成“一带一路”高质量发展的示范工程，更好造福两国乃至地区国家人民。

美国专题新闻社记者：还是关于澳大利亚的问题。澳方将就中方对澳大麦加征关税事在世贸组织提起诉讼，这是澳方的新举动。你刚才说，澳大利亚政府应当认真对待中方关切，你的意思是，中方对澳大利亚多类产品采取措施是针对澳方未认真对待中方关切所采取的报复措施吗？

汪文斌：我刚才已经回答了有关问题。我愿重申，关于中澳之间有关贸易个案，我们此前已经阐明了中方立场。关于你提到澳大利亚就大麦对华出口向世贸组织提起诉讼的问题，你可以向中方主管部门了解。我们多次说过，澳方针对中方企业的歧视性做法不符合市场原则和中澳自贸协定精神。我们希望澳方认真对待中方关切，采取实际行动加以纠正。

湖北广播电视台记者：昨天，商务部公布数据显示，中国实际使用外资连续8个月实现同比增长。多家外国媒体和机构认为中国经济发展趋势有利于世界经济的复苏。请问中方对此有何评论？

汪文斌：近一个时期，国际权威经济机构普遍预测，中国将成为今年全球唯一实现正增长的主要经济体。你刚才提到外资持续涌入中国，我想这体现了各国对中国经济发展前景的信心，也展现了中国积极构建新发展格局、扩大对外开放的成效。今年以来，中国全面实施外商投资法及其实施条例，自贸试验区负面清单由2013年的190项减少到目前的30项，稳步推动金融市场准入，出台海南自由贸易港建设总体方案，不仅为中国经济发展开辟广阔空间，也为世界经济复苏注入强劲动力。中国成为东盟、欧盟、美国等最大的贸易伙伴国。今年前三季度，中国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资同比增长29.7%。第三届中国国际进口博览会成交额进一步提升，达到726.2亿美元。经济合作与发展组织最新发布的世界经济展望报告预计，中国对2021年世界经济增长的贡献率将超过1/3。

随着中国对外开放的大门进一步扩大，中国将为世界各国开展互利合作创造更多机遇，为“后疫情世界”的稳定与繁荣作出更大贡献。

《人民日报》记者：据媒体报道，中国同俄罗斯于12月15日签署了议定书，同意将双方于2009年签署的《关于相互通报发射弹道导弹和航天运载火箭的协定》有效期延长10年。这一举措对中俄双边关系有何意义？对全球战略稳定与军控进程有何影响？

汪文斌：中国国防部已经发布了有关消息。中国国务委员兼国防部长魏凤和同俄罗斯国防部长绍伊古于12月15日正式签署了《关于延长2009年10月13日<中华人民共和国政府与俄罗斯联邦政府关于相互通报发射弹道导弹和航天运载火箭的协定>有效期的议定书》，将《协定》有效期延长10年。两国防长还为此专门举行视频会议，强调两军愿在此基础上，加强务实合作，进一步充实双边关系内涵。

上述《议定书》的签署，是中俄新时代全面战略协作伙伴关系高水平和特殊性的生动体现，为维护国际军控体系注入了正能量，为维护全球战略稳定提供了有力保障。

中方愿与俄方继续携手努力，不断丰富两国关系的内涵，深化两军务实合作，为两国和两国人民带来更多福祉，为维护世界和平与稳定作出更多贡献。

(责编：张信凤、常红)