外交部：中方正以实际行动履行将新冠疫苗作为全球公共产品的承诺

新华社北京12月15日电（记者王宾、伍岳）外交部发言人汪文斌15日在例行记者会上说，中方正在以实际行动履行将新冠疫苗作为全球公共产品的承诺，愿同各国一道积极推进疫苗研发合作，为实现疫苗在全球特别是发展中国家的可及性和可负担性作出积极贡献。

汪文斌在回答相关提问时说，中方已经表示，中国疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。“中国是言而有信的，我们说到就一定会做到。我们正在以实际行动履行所作承诺。”

他说，当前中国疫苗企业正全力以赴推进疫苗研发，多款疫苗进入Ⅲ期临床试验，中国政府一直积极支持中国企业同各国开展疫苗研发合作。在多边领域，中国同世界卫生组织、全球疫苗免疫联盟一直保持着密切沟通协调，已经加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，还加入了世卫组织发起的“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”倡议。

“接下来，中国政府将继续同国际社会共同努力，为确保所有国家都有平等机会获取安全有效的疫苗作出我们的贡献。”汪文斌表示，对于不发达国家或一些发展中国家，中方还可以通过援助等方式来实现这些国家疫苗的可及性和可负担性。

针对中方在巴西用于授权新冠疫苗紧急使用的标准问题，汪文斌表示，中方一直高度重视疫苗安全性和有效性。中国疫苗研发企业严格依据科学规律和监管要求，依法合规推进疫苗研发，严格遵循国际规范和有关法律法规开展国际合作。

他说，近期已经有一些国家批准了中方疫苗的注册使用，“这都是中方疫苗安全性、有效性以及中方监管部门遵循国际规范和有关法律法规的切实体现”。

“我注意到，中方疫苗企业的巴西合作伙伴表示，对中方疫苗有信心。”汪文斌说，中巴两国开展疫苗合作总体来说比较顺利，中方愿同各国一道，积极推进疫苗研发合作，早日彻底战胜疫情。

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