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《求是》杂志发表习近平总书记重要文章

共担时代责任，共促全球发展

2020年12月16日08:06  来源：人民网－人民日报
 

新华社北京12月15日电  12月16日出版的第24期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《共担时代责任，共促全球发展》。

文章强调，经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果，为世界经济增长提供了强劲动力，促进了商品和资本流动、科技和文明进步、各国人民交往。把困扰世界的问题简单归咎于经济全球化，既不符合事实，也无助于问题解决。面对经济全球化带来的机遇和挑战，正确的选择是，充分利用一切机遇，合作应对一切挑战，引导好经济全球化走向。

文章指出，当前，最迫切的任务是引领世界经济走出困境。世界经济长期低迷，贫富差距、南北差距问题更加突出。究其根源，是经济领域全球增长动能不足、全球经济治理滞后、全球发展失衡三大突出矛盾没有得到有效解决。我们既要有分析问题的智慧，更要有采取行动的勇气。第一，坚持创新驱动，打造富有活力的增长模式；第二，坚持协同联动，打造开放共赢的合作模式；第三，坚持与时俱进，打造公正合理的治理模式；第四，坚持公平包容，打造平衡普惠的发展模式。

文章指出，中国的发展，关键在于中国人民在中国共产党领导下，走出了一条适合中国国情的发展道路。这是一条从本国国情出发确立的道路。这是一条把人民利益放在首位的道路。这是一条改革创新的道路。这是一条在开放中谋求共同发展的道路。中国的发展是世界的机遇，中国是经济全球化的受益者，更是贡献者。中国人民张开双臂欢迎各国人民搭乘中国发展的“快车”、“便车”。

文章强调，人类文明进步历程从来没有平坦的大道可走，人类就是在同困难的斗争中前进的。遇到了困难，不要埋怨自己，不要指责他人，不要放弃信心，不要逃避责任，而是要一起来战胜困难。让我们拿出信心、采取行动，携手向着未来前进！

《 人民日报 》（ 2020年12月16日 01 版）

(责编：艾雯、燕勐)
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