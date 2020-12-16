栗战书同日本众议长大岛理森举行会谈

新华社北京12月15日电 全国人大常委会委员长栗战书15日在人民大会堂以视频方式同日本众议长大岛理森举行会谈。

栗战书说，中日拥有广泛的共同利益和广阔的合作空间。今年9月日本新政府成立后，习近平主席和菅义伟首相实现通话，为两国关系未来发展作出了规划，明确了方向。中方愿同日方一道努力，遵循两国领导人战略引领，按照中日四个政治文件各项原则和双方有关共识精神，推动两国关系沿着和平友好、合作共赢的正确轨道稳定运行，加强协调应对全球性课题，坚定维护多边主义和自由贸易体制，努力构建契合新时代要求的中日关系，为地区和世界注入更多稳定性和正能量。

栗战书指出，中日相互支援，携手抗疫，体现了同舟共济、守望相助的情谊。双方应立足疫情防控常态化，统筹推进抗疫和务实合作，维护两国和地区产业链供应链稳定畅通，推动经济社会加快复苏，并着眼“后疫情”时代，打造新的合作增长点。充分发挥文化渊源深厚的优势，抓住两国明后年相继举办奥运会等重要契机，全方位加强人文交流，扩大地方合作，夯实两国关系的社会民意基础。

栗战书强调，立法机构交流是中日交往的重要组成部分，对推动两国关系发展发挥着特殊作用。近年来，中国全国人大与日本国会的友好交流保持良好态势。希双方进一步加强立法机构领导人、专门委员会、友好小组、人大代表和议员之间的多层次经常性联系沟通，充分发挥定期交流机制平台作用，增进相互了解，正确引导国内舆情民意，为中日关系发展营造良好氛围。

栗战书重申了中方在钓鱼岛等问题上的原则立场。

大岛理森说，日中两国在抗击新冠肺炎疫情中相互支持。面对国际形势的变化和抗击疫情等许多共同挑战，愿加强包括两国立法机构在内的各方面交流，进行坦率对话，推进各领域务实合作，不断改善两国关系。

《 人民日报 》（ 2020年12月16日 01 版）

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