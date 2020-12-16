习近平同坦桑尼亚总统马古富力通电话

新华社北京12月15日电 国家主席习近平12月15日晚同坦桑尼亚总统马古富力通电话。

习近平再次祝贺马古富力连任总统。习近平指出，中坦传统友谊是两国老一辈领导人亲手缔造的。中方始终从战略高度和长远角度看待和发展中坦关系。不论国际和地区形势如何变幻，中方始终是坦桑尼亚可以信赖的朋友和同志。中方坚定支持坦方走符合本国国情的自主发展道路，愿同坦方密切高层交往，巩固政治互信，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上继续坚定相互支持。中方支持更多中国企业赴坦桑尼亚投资，扩大基础设施建设、资源开发、农业、制造业等领域合作。中方愿同坦方密切两国发展战略对接，共同推进落实中非合作论坛北京峰会和中非团结抗疫特别峰会成果，加强共建“一带一路”，推动中坦全面合作伙伴关系不断走深走实，为构建中非命运共同体作出贡献。

马古富力表示，坦方感谢中方在坦桑尼亚总统大选前后给予的坚定政治支持，高度赞赏中国在习近平主席杰出领导下取得的伟大成就。多年来，坦中关系发展良好，中方为坦方经济社会发展提供大量帮助，使坦方获益良多。坦方把中方作为重要和可信赖的朋友，愿巩固传统友谊，加强治国理政经验交流，深化经贸、投资、农业、旅游等各领域合作。坦方坚定支持中方在新疆、香港等涉及中方核心利益问题上的立场，致力于积极参与共建“一带一路”。坦方愿为推进非中合作论坛合作、非中团结发挥积极作用。

《 人民日报 》（ 2020年12月16日 01 版）

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