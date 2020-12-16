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习近平同智利总统皮涅拉通电话

2020年12月16日08:05  来源：人民网－人民日报
 

新华社北京12月15日电  国家主席习近平12月15日晚同智利总统皮涅拉通电话。

习近平指出，智利是第一个同新中国建交的拉美大陆国家，中智关系是中国同拉美国家团结合作、互利共赢的典范。今年以来，面对新冠肺炎疫情，双方携手抗疫，共克时艰，体现了两国人民守望相助的深厚情谊。双方要总结建交50年来中智关系发展历程，继续发扬敢为人先传统，推动中智全面战略伙伴关系开创更加辉煌的新时代。

习近平强调，中国构建新发展格局，在更高起点上推进改革开放，将为包括智利在内的世界各国提供更广阔市场和发展机遇。双方要加强发展战略对接，充分释放自由贸易协定升级潜力。中方愿扩大对智利农业、矿业、基础设施建设等领域投资，打造科技创新、数字经济等新的合作增长点。深化文化、教育、卫生、地方、旅游等领域交流合作。加强疫苗研发和使用合作，为智方抗疫提供力所能及的支持和帮助。就可持续发展、应对气候变化等全球性议题加强沟通协调，共同支持多边主义和自由贸易。希望智方为中拉整体合作继续发挥积极作用。

皮涅拉表示，智中两国建交50年来，双方友好历久弥坚，政治互信更加巩固，各领域合作成果丰硕。智方赞赏中方在应对新冠肺炎疫情、恢复经济增长等方面取得的重要战略成果，习近平主席宣布中方应对气候变化国家自主贡献新举措，为世界作出了新的重要贡献。相信中方制定实施“十四五”规划将为包括智方在内的世界提供更大机遇。智方愿同中方加强对话合作，积极参与共建“一带一路”，共同维护公平自由的贸易体系，就可持续发展和应对气候变化等重大议题加强沟通和协调，共同构建人类命运共同体。中国拥有悠久古老文明和长远战略眼光，相信中国将为完善全球治理、更好应对全球性挑战作出更大贡献。

当日，两国元首还就中智建交50周年互致贺电，一致同意以两国建交50周年为新起点，共同推动中智全面战略伙伴关系持续深入发展。

《 人民日报 》（ 2020年12月16日 01 版）

(责编：艾雯、燕勐)
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