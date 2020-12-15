外交部介绍美国极右翼组织成员郑国恩炮制谎言的四个手法

人民网北京12月15日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持15日例行记者会。记者会实录如下：

路透社记者：中国官方媒体今天报道称，澳大利亚输华煤炭清关正受到限制，并称中方对澳煤炭输华正式实施了禁令。外交部可否提供更多细节？报道并援引官员消息称，中方正放松对来自蒙古、印度尼西亚、俄罗斯煤炭的进口限制。这些限制具体指什么？

汪文斌：我不了解你所说的情况，请向有关主管部门询问。我想告诉你的是，中方主管部门近来依法依规对一些澳大利亚输华产品采取相关措施，符合中国法律法规和国际惯例，也是对中国国内产业和消费者负责任的行为。近期我们屡屡听到澳方以所谓“受害者”自居，不断对中方进行影射、指责，这完全是混淆视听、倒打一耙。中方对此绝不接受。事实上，正是澳方近年来将经贸、投资、科技等问题政治化，违背市场经济原则和国际经贸规则对中国企业采取歧视性措施，在错误的道路上越走越远。我想给大家列出三点事实：

第一，2018年以来，十多个中方赴澳投资项目都被澳方以莫须有的所谓“国家安全”理由拒绝，这其中包括香港长江基建集团收购澳天然气集团、蒙牛乳业收购澳雄狮乳品等基础设施、农牧业领域项目，给中方企业造成巨额损失。今年3月、6月，澳方连续修改外商投资法，大幅加强对外资所谓“国家安全审查”，澳大利亚自己国内媒体解读为这就是针对中国，完全背离《中澳自贸协定》中有关双方应为对方投资提供便利、不断降低投资审查门槛的承诺。正是由于澳方针对中国企业采取的一系列歧视性做法，中国企业对澳大利亚投资自2017年起连年大幅下降，去年投资额较2016年下降85%。

第二，澳方在没有任何确凿证据的情况下，以所谓“国家安全”为由挑头禁止中国企业参与5G网络建设，到现在依然没有给出一个合理解释。

第三，截至目前，澳大利亚针对中国产品发起的反倾销、反补贴调查多达106起，而中国对澳大利亚产品发起反倾销、反补贴调查总共只有4起。

澳方一系列违背市场原则和中澳自贸协定精神的举措，干扰了中澳务实合作的良好发展势头，也对澳大利亚自身形象和信誉造成损害。相比之下，中方信守承诺，积极履行《中澳自贸协定》规定的义务，于2015年至2020年连续6年调低自澳进口关税，目前约95%自澳进口商品享受零关税待遇。中国坚定不移扩大对外开放，营商环境持续改善。在前不久举行的第三届中国国际进口博览会上，澳大利亚有150多家企业参展，在参展国家中数量位列前茅，显示出澳大利亚企业对中国市场前景的充分信心。

我想告诉大家的是，如果是建立在相互尊重、遵守规则基础上的正常交往与合作，就没有什么值得担心的。反之，将正常经贸活动政治化并无端设限、违反国际关系基本准则干涉别国内政、甚至挑动分歧和对抗，这才是真正值得担忧的事。我们希望澳方能够反躬自省、言行一致，切实为中澳各领域务实合作提供良好条件和氛围，而不是相反。

关于你提到的中方减少对有关国家煤炭进口限制的情况，我并不了解，请你向有关主管部门询问。

路透社记者：巴西卫生监管机构（Anvisa）昨天称，中国在巴西用于授权新冠疫苗紧急使用的标准不透明。你对此有何评论？

汪文斌：首先，我想告诉你的是，中方一直高度重视疫苗安全性和有效性。中国疫苗研发企业严格依据科学规律和监管要求，依法合规推进疫苗研发，严格遵循国际规范和有关法律法规开展国际合作。你可能也注意到，中方有多款疫苗在相关国家开展了Ⅲ期临床试验，中方疫苗在其他国家Ⅲ期临床试验推进情况总体上是顺利的，取得了积极成效。近期我也了解到，已经有一些国家批准了中方疫苗的注册使用。这都是中方疫苗安全性、有效性以及中方监管部门遵循国际规范和有关法律法规的切实体现。

关于你提到巴西的情况，中巴两国开展疫苗合作总的来说是比较顺利的。我注意到，中方疫苗企业的巴西合作伙伴表示，对中方疫苗有信心。我们愿同各国一道，积极推进疫苗研发合作，为实现疫苗在全球特别是发展中国家的可及性和可负担性作出积极贡献，早日彻底战胜疫情。

今日俄罗斯记者：美国各州举行选举人团投票，确认拜登当选美国总统。中方对此有何回应？习近平主席是否有与拜登通话的安排？

汪文斌：关于你的第一个问题，我们注意到有关选举结果。习近平主席已于11月25日致电拜登先生，祝贺他当选美国总统。

关于你的第二个问题，我们历来主张中美双方应该加强沟通对话，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展。至于你提到的具体问题，如果有消息我们将及时发布。

埃及中东通讯社记者：第一个问题，沙特阿拉伯周一称，该国一艘停泊在红海港口城市吉达的燃料运输船遭到一艘装载爆炸物的船只袭击并引发火灾，但无人员伤亡。许多国家谴责这次恐怖袭击，认为这威胁到航行自由和国际贸易安全。请问中方有何评论？第二个问题，美国昨天正式宣布将苏丹从“支持恐怖主义国家”名单中移除。苏丹主权委员会主席布尔汉称，此举对支持苏丹民主过渡有促进作用。阿拉伯国家联盟和多国对此举表示欢迎。中方对此有何评论？

汪文斌：关于沙特有关船只在吉达遇袭事，中方谴责这一袭击事件，一贯反对任何针对平民和民用设施的袭击，呼吁有关方面避免采取导致地区紧张局势升级的行动。

关于第二个问题，我们注意到有关报道。中方一贯反对任何国家依据国内法对他国实施单边制裁和“长臂管辖”。我们支持苏丹政府为改善外部环境所作的积极努力。

《北京青年报》记者：据报道，英国外交大臣拉布14日称，香港国安法违反具有国际约束力的《中英联合声明》，目前被用来指控黎智英，凸显中方持续攻击人民权利和自由。英方已向香港特区政府提起此案并呼吁其停止针对黎和其他泛民派。外交部对此有何评论？

汪文斌：香港特区政府已就有关案件表明立场。我想强调的是，中国是法治国家，香港是法治社会，法律面前人人平等，任何人都没有法外特权，只有守法与违法之分，没有政见亲疏之别。

在英国对香港长达150多年的殖民统治当中，历任港督都是由英国委任的，香港没有民主，港人也从未享有真正的自由。英国政府1976年批准《公民权利和政治权利国际公约》时通过保留方式明确提出，公约关于定期选举的规定不在香港适用。港英时期的《公安条例》和《社团条例》对集会、游行、结社加以严格限制。英方现在打着所谓“民主”、“自由”的幌子干预香港事务，破坏香港法治，这是殖民者操弄双重标准为他国添乱、添堵的惯用伎俩。香港回归后，香港居民才享有前所未有的民主权利和广泛自由。中国政府治理香港的依据是中国宪法和香港基本法，与《中英联合声明》无关。该声明与英国有关的权利和义务随着香港回归均已履行完毕，英国对香港没有任何的监督权和所谓的道义责任。

英方应该做的，是放下殖民心态，摒弃双重标准，切实尊重香港特区政府和司法部门依法履职办案，尊重广大香港市民享有稳定社会秩序和正常生活的愿望，尊重香港是中国一个特别行政区的事实，尊重不干涉他国内政这一国际关系基本准则。

印度广播公司记者：我的问题和中国新冠疫苗可及性有关。中方多次强调，新冠疫苗研发成功后，将作为全球公共产品。中国疫苗是否会免费向其他国家提供？如果不是免费的，那么中国所说的全球公共产品意味着什么？

汪文斌：中方已经表示，中国疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。中国是言而有信的，我们说到就一定会做到。我们正在以实际行动履行所作承诺。

当前中国疫苗企业正全力以赴推进疫苗研发，多款疫苗进入Ⅲ期临床试验，中国政府一直积极支持中国企业同各国开展疫苗研发合作。在多边领域，我们同世界卫生组织、全球疫苗免疫联盟一直保持着密切沟通协调，我们已经加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，还加入了世卫组织发起的“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”倡议。

接下来，中国政府将继续同国际社会共同努力，为确保所有国家都有平等机会获取安全有效的疫苗作出我们的贡献。我还可以告诉你的是，对于不发达国家或者说一些发展中国家，我们还可以通过援助等方式来实现这些国家新冠疫苗的可及性和可负担性。

《南德意志报》记者：今天上午，“全球政策中心”发布报告称，每年有50多万新疆民众被迫从事棉花采摘工作。有关报道称，在中国，绝大多数棉花采摘是通过“强迫劳动”完成的。你对此有何评论？

汪文斌：我们已多次就所谓“强迫劳动”问题阐述了中方立场。我愿意重申，中国公民按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律和有关行政法规的规定，在平等自愿、协商一致的原则基础上，与用工单位签订劳动合同，获取相应报酬，根本不存在某些别有用心的人所称的“强迫劳动”的情况。

帮助各族群众实现稳定就业与“强迫劳动”，这完全是两个概念。国际劳工组织《强迫劳动公约》将“强迫劳动”定义为：“以任何惩罚相威胁，强迫任何人从事的非本人自愿的一切劳动或服务”。新疆各族劳动者根据自己的意愿选择职业，本着平等自愿的原则与企业依法签订劳动合同，不会因民族、性别、宗教信仰不同而受到任何歧视。新疆各级政府充分尊重少数民族群众就业意愿，并为自愿报名的劳动者提高就业所需技能提供必要的培训。《新疆少数民族劳动就业调查报告》显示，被调查的4个村村民自愿外出就业意愿平均值高达86.5％，表明少数民族群众自愿外出就业意愿十分强烈。截至2019年年底，全疆累计脱贫人口达292.32万人，贫困发生率由2014年的19.4%降至1.24%。

有关报道还提到了一些所谓“再教育营”的图片，我可以告诉你的是，一些西方媒体把新疆拥有外墙的建筑都视为“拘留中心”，事实上，它们所提及的所谓“拘留中心”都是一些民事机构。比如，所谓吐鲁番市“拘留中心”实际上是当地行政机构的办公大楼，还有所谓喀什市“拘留中心”实际上是当地高中等院校。这些在谷歌、百度地图中都有标注，大家可以查阅。

我还注意到，你提到的有关报告的作者名叫郑国恩。有媒体曾经多次披露，郑国恩实际上是美国政府成立的极右翼组织成员，也是美国情报机构操纵设立的反华研究机构骨干，以炮制反华谣言、诽谤中国为生，他的所谓报告毫无信誉和学术价值、学术操守可言。我愿意介绍几个郑国恩炮制谎言的手法，供大家参考。

一是“数据造假”。前一段时间，郑国恩曾经抛出所谓“中国政府在新疆实行强制绝育”的虚假报告，宣称“2018年中国80%的宫内节育器的新增数量发生在新疆”。但事实是，根据中国国家卫健委的数据，2018年新疆新增放置节育器的数量仅占全国总数的8.7%。

二是“无中生有”。他在这个报告当中捏造了一个将违法生育者送入教培中心的所谓“墨玉名单”。但事实是，这个名单上的人员绝大多数是墨玉县当地街道的居民，他们一直在当地正常工作和生活。只有极个别受到宗教极端思想感染、有轻微违法犯罪行为的人才依法接受职业技能教育培训。

三是“妄加揣测”。郑国恩在报告中声称新疆对当地少数民族妇女进行过度频繁检查，试图以此佐证中国政府对生育过一个孩子的维吾尔族妇女进行强制节育。但是，他的报告当中没有任何证据可以佐证，维吾尔族妇女选择在生育一孩后使用宫内节育器进行避孕是政府强迫的行为。这个所谓结论不过是郑国恩自己妄加揣测的产物。

四是“玩弄数字游戏”。郑国恩声称，2018年新疆和田市古勒巴格街道汉族人口自然增长率是和田县人口自然增长率的近8倍。我们且不说，拿一个街道的人口增长率和一个县的人口自然增长率作比较，在人口统计学上完全没有任何学术价值，就拿事实而言，如果我们对比2017年和2018年新疆和田地区汉族人口与维吾尔族人口的数量变动情况，可以发现，汉族人口总数是下降的，而维吾尔族人口总数是增加的。郑国恩所谓“中国政府在新疆推行汉族殖民政策”的说法纯属谎言，没有任何事实依据。

我们希望，媒体朋友及各界有识之士能够明辨是非，尊重事实，不要被郑国恩这样的制假造假、以反华作为学术研究出发点的人以及他们的种种欺骗手法所蒙蔽。

凤凰卫视记者：近日，英国、澳大利亚等一些媒体报道称，中共党员已渗透进英国等西方国家的机构、大学和银行等，是潜在的间谍。请问你对此有何评论？

汪文斌：有关说法无外乎是个别反华分子对中国共产党歇斯底里的抹黑和污蔑，在逻辑上是荒谬的，事实上也根本站不住脚，不过是“中国威胁论”的又一个翻版。

中国是中国共产党领导的坚持走中国特色社会主义道路的国家。中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中华民族的先锋队。9200万中共党员在各行各业当中发挥着先锋模范作用。这是中国的现实国情。中国共产党为人民谋幸福、为世界谋和平、为人类谋进步，重信守诺，光明磊落。国与国的交往应当遵循国际关系基本准则，应当尊重彼此的制度和国情。我们相信，对中国和中国共产党的无端抹黑和攻击，一切理性、有良知和正义感的人士都不会认同。

日本共同社记者：我有两个问题。一个是关于彭博社中国籍雇员被捕的问题，我知道昨天你已经回答了有关问题，但你能否进一步透露有关情况？此人是否因为从事新闻工作而被指控从事危害中国国家安全的犯罪活动？第二个问题，“保护记者委员会”发表的年度报告批评中国的新闻自由度。中方对此有何评论？

汪文斌：关于你的第一个问题，我昨天已经向大家通报了有关情况。中国公民范某是因涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动而被北京市国家安全局依法采取强制措施。大家应该注意到，有外媒报道称彭博社表示，此事与范所从事工作无关。

关于你的第二个问题，中国政府依法保护公民的言论自由，充分发挥新闻媒体和公民的舆论监督作用。中国新闻事业发展所取得的成就是有目共睹的。有关非政府组织的言论纯属无中生有。

法新社记者：帕劳政府称，帕方拦截了一艘非法捕捞的中国渔船，船上有28名船员。你可否提供更多信息？船员中是否有中国公民？中方是否已与他们取得联系？

汪文斌：我们注意到有关报道。中国政府一贯要求海外中国公民和企业遵守当地法律法规，同时也希望有关国家政府依法保护他们的安全和合法权益。

(责编：徐祥丽、常红)