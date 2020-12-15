李克强在《经济合作与发展组织公约》签署60周年纪念活动上发表致辞

新华社北京12月14日电 国务院总理李克强12月14日在《经济合作与发展组织公约》签署60周年纪念活动上发表视频致辞。

李克强表示，经合组织长期致力于国际发展政策研究与协调，在国际经济合作中发挥了重要作用。今年适逢中国同经合组织建立政策对话合作关系25周年。25年来，伴随着中国的发展，双方开展了形式多样、双向互利的交流合作。

李克强指出，当前，应对新冠肺炎疫情和推动世界经济复苏都处在关键节点，全球治理体系加速变革，经济全球化面临新的机遇和挑战。我们要支持各国根据自身国情采取必要的公共卫生和经济措施，深化国际合作，共同抗疫情、稳经济、保民生。加强宏观经济政策协调，维护全球产业链供应链稳定，缓解发展中国家面临的困难，使世界经济早日走上稳定复苏轨道。

李克强强调，面对疫情的严重冲击，中国统筹疫情防控和经济社会发展，采取一系列应对举措，疫情得到有效控制，稳住了就业和经济基本盘，中国经济全年有把握实现正增长。我们将尊重经济规律，通过宏观调节，与市场共同努力，保持宏观政策的连续性、有效性和可持续性，努力保持中国经济运行在合理区间，行稳致远，给市场稳定的预期。

李克强指出，中国仍然是世界上最大的发展中国家，发展是解决中国一切问题的基础和关键。我们将全面提高对外开放水平，构建新发展格局，推动高质量发展。我们愿同包括发达国家在内的世界各国深化合作，推动贸易和投资自由化便利化，让中国和世界共享发展机遇，更好实现互利共赢。希望经合组织继续发挥自身优势，秉承“更好政策、更好生活”的宗旨，促进世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长。

《 人民日报 》（ 2020年12月15日 01 版）

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