人民网>>国际

李克强在《经济合作与发展组织公约》签署60周年纪念活动上发表致辞

2020年12月15日09:13  来源：人民网－人民日报
 

新华社北京12月14日电  国务院总理李克强12月14日在《经济合作与发展组织公约》签署60周年纪念活动上发表视频致辞。

李克强表示，经合组织长期致力于国际发展政策研究与协调，在国际经济合作中发挥了重要作用。今年适逢中国同经合组织建立政策对话合作关系25周年。25年来，伴随着中国的发展，双方开展了形式多样、双向互利的交流合作。

李克强指出，当前，应对新冠肺炎疫情和推动世界经济复苏都处在关键节点，全球治理体系加速变革，经济全球化面临新的机遇和挑战。我们要支持各国根据自身国情采取必要的公共卫生和经济措施，深化国际合作，共同抗疫情、稳经济、保民生。加强宏观经济政策协调，维护全球产业链供应链稳定，缓解发展中国家面临的困难，使世界经济早日走上稳定复苏轨道。

李克强强调，面对疫情的严重冲击，中国统筹疫情防控和经济社会发展，采取一系列应对举措，疫情得到有效控制，稳住了就业和经济基本盘，中国经济全年有把握实现正增长。我们将尊重经济规律，通过宏观调节，与市场共同努力，保持宏观政策的连续性、有效性和可持续性，努力保持中国经济运行在合理区间，行稳致远，给市场稳定的预期。

李克强指出，中国仍然是世界上最大的发展中国家，发展是解决中国一切问题的基础和关键。我们将全面提高对外开放水平，构建新发展格局，推动高质量发展。我们愿同包括发达国家在内的世界各国深化合作，推动贸易和投资自由化便利化，让中国和世界共享发展机遇，更好实现互利共赢。希望经合组织继续发挥自身优势，秉承“更好政策、更好生活”的宗旨，促进世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长。

《 人民日报 》（ 2020年12月15日 01 版）

(责编：艾雯、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved