澳反华言行招国内激烈反弹

近日，针对澳大利亚政府的一系列反华言行，多家外媒指出，中澳紧张局势已经让澳大利亚在贸易领域付出代价；如果对立继续升级，澳大利亚的经济复苏将进一步受挫。

“与中国脱钩将是自毁”

《澳大利亚人报》称，在中澳贸易紧张局势下，近日在澳社交媒体流传的“中资背景澳葡萄酒企业名单”又鼓动澳消费者抵制中国产品。该报援引专家分析称，“抵制中国商品是自残”，这种“愚蠢行为”不会对中国这样的贸易大国产生影响，反而只会让澳大利亚受损。

此前，中澳关系因澳大利亚某些政客肆无忌惮的反华言行而蒙上阴影。据《每日邮报》澳大利亚版报道，今年4月，澳大利亚总理莫里森围绕新冠肺炎疫情的源头问题指责中国；6月，澳政府质疑中国对澳实施了一系列网络攻击。另据澳媒报道，澳情报部门还曾截获中国外交官通信信息，并曾闯入中国记者住所粗暴搜查。

澳对华敌对言行引发多方批评。据英国《卫报》报道，澳工党议员蒂姆·沃茨表示，澳国内一些鹰派政客鼓吹的同中国经济脱钩将是“一场前所未有的国家自毁行为”。澳自由党议员戴夫·夏尔马也表示，和中国全面脱钩的想法不可取，因为中国已深深融入全球经济，澳大利亚正是中国发展的“巨大受益者”。

“缺乏独立自主外交能力”

“澳大利亚希望通过介入印太地区事务，凸显自身的现代海上力量。在舆论宣传上，它选择炮制并且炒作‘中国威胁论’，找到介入印太事务的由头。”中国社会科学院海疆智库高级研究员王晓鹏接受本报记者采访时称。

澳大利亚国防部今年7月公布《2020年国防战略修订》，宣布将印太地区视为澳直接战略利益区。对此，多家外媒报道称，澳新版国防战略的主要目的是“抵御中国”。

“‘反华’也使澳大利亚充当了美国印太战略的‘马前卒’。美国近年来一直在印太地区推进强硬战略，作为地跨印太两洋的国家，澳被美视作美日印澳‘四国机制’的关键战略节点。而澳大利亚对美国的拉拢也很受用。”王晓鹏说。

澳大利亚《新日报》曾刊文称，中澳关系紧张的根源就在于澳缺乏独立自主的外交能力，造成的后果“是澳大利亚无法承受的”。

澳大利亚统计局数据显示，2019—2020年度澳对华出口占其商品出口总量的39%。美国有线电视新闻援引预测称，如果中澳间贸易往来关闭，澳大利亚将损失GDP的6%。

“用讨论而非对抗解决问题”

经济合作与发展组织在12月最新发布的全球经济展望报告中指出，2020年澳大利亚GDP预计下降3.8%；接下来任何与中国的政治紧张局势升级，都会影响澳大利亚在疫情中恢复经济。

“在涉及澳大利亚经济社会发展的根本问题上，澳大利亚不能再‘骑墙’。”王晓鹏指出，“不能再妄想一边吃中国经济的‘馅饼’，一边在安全上围堵中国，这对澳大利亚的发展是绝对不利的。”

王晓鹏分析称，部分澳政客为赢得选票，政治主张偏民粹化和娱乐化，煽动国内反华情绪和民族主义情绪，以此博取政治利益。“如果被这样的少数政客绑架澳大利亚的对外政策，那么不仅仅对中澳关系是不利的，对澳大利亚自身来说也是灾难性的。”

据澳大利亚广播公司报道，西澳州州长马克·麦高恩日前呼吁澳政府“头脑冷静”，使中澳关系“重新站稳脚跟”。“尽管两国有不同的政治制度，但一直是重要的合作伙伴。”麦高恩表示,“希望我们继续与长期贸易伙伴保持友好关系，通过讨论而不是对抗来解决问题。”

澳大利亚前外长加雷思·埃文斯日前也发表文章指出，澳政府在处理对华关系上存在失败之处，他呼吁澳政府正视问题，推动两国关系重回正轨。

“作为地区大国，澳大利亚只有明确自身发展的核心利益，并据此塑造与各个大国间的关系，才是发展正道。”王晓鹏说。

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