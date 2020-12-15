赴美过冬加拿大“候鸟老人”锐减

加拿大不少老人习惯到美国佛罗里达州和亚利桑那州过冬，然而今年受新冠疫情影响，很多老人不再“迁徙”。

美联社12日报道，69岁的加拿大人史蒂夫·蒙克和妻子过去5年每年天气转冷时都从家乡艾伯特王子城到亚利桑那州住几个月，但是今年决定留在家中。他们觉得美国的疫情比加拿大严重，去美国不安全。

蒙克说：“几乎我们认识的每个（习惯去美国过冬的）加拿大人今年都不去了。”

加拿大候鸟老人联合会发言人埃文·拉奇科夫斯基说，他询问过的大多数“候鸟老人”今年都不去美国过冬。

家住多伦多的退休会计梅尔·格林格拉斯现年78岁，以往每年要在佛罗里达州住4个月避寒。他说，今年留在加拿大过冬会不适应，“我连双靴子都没有”。

据美联社报道，加拿大“候鸟老人”今年不“迁徙”，还因为担心入境美国要隔离两周，以及医疗保险不覆盖感染新冠病毒。

美联社援引佛罗里达州旅游部门的数据报道，该州去年总共接待360万加拿大游客，占外国游客总数四分之一，而今年4月到9月只接待了1.5万名加拿大游客，比去年同期减少大约99%。

亚利桑那州旅游办公室说，去年265亿美元旅游收入中有10亿美元由大约96.4万名加拿大游客贡献。今年9月，在亚利桑那州的旅游消费只有7.52亿美元，比往年同期少60%。（欧飒）【新华社微特稿】

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