伦敦新冠防控级别将调升至最高级

新华社伦敦12月14日电（记者张家伟 金晶）英国政府14日宣布，首都伦敦新冠防控级别自16日起从二级提升至最高的三级。

鉴于新冠疫情形势变化，英国政府决定伦敦以及埃塞克斯郡和赫特福德郡的部分城镇自16日起正式进入三级防控级别。当地将实施更严格的防控措施，包括所有酒吧、咖啡馆和餐厅停止营业，只允许提供外卖送餐等服务；剧院停止营业；民众在公园、海滩等地聚集不得超过6人。

按照英国政府公布的指引，在新冠疫情三级警戒系统中，一到三级分别对应“中”“高”和“非常高”三种疫情警戒程度及相应的防控措施。

由于英格兰、苏格兰、威尔士以及北爱尔兰的疫情防控措施并未完全同步，新冠疫情警戒系统目前只适用于英格兰，其他地区根据当地政府的指引开展疫情防控。

英国卫生大臣马修·汉考克14日说，一种变异的新冠病毒可能与英格兰东南部病毒传播加快有关；过去数月里，类似的变异病毒已经在其他国家被发现，英国已将相关情况通报世界卫生组织。

他同时强调，目前没有证据显示这种变异的病毒更容易导致严重的病症。根据医学专家的最新意见，疫苗对这种变异病毒不起作用的可能性非常低。

英国政府14日发布的数据显示，该国新增新冠确诊病例20263例，累计确诊1869666例。

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