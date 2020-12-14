未来讲堂带青少年放飞心灵 感受中西方不同艺术

人民网讯 中国宋庆龄基金会“未来讲堂”暨“名师公益讲堂”11日在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心举行。中央美术学院院长、中国美术家协会主席、中国宋庆龄基金会理事范迪安和中央美术学院教授、中央美术学院少儿美术教育研究中心主任郑勤砚以《走进艺术，放飞心灵》为题，带领大家感受美、走进艺术。

范迪安院长讲述了艺术的魅力，特别是美术在当代社会的影响。他告诉孩子们，少年强则国强，少年美则国美。少年儿童的素质能力关系到国家的竞争力，少年儿童的美学素养关系到社会的文明程度和国家形象。因此，美育要从娃娃抓起，宜早不宜迟。美育是对学生的思想素质、人文修养、审美能力、精神境界的全面培养，是学生全面发展不可缺少的必修课和“营养基”，肩负着培养担当中华民族伟大复兴大任的一代新人的重要使命。

范迪安院长对孩子们说，好的艺术对孩子的认知、情绪、生理、社交发展有着巨大影响。通过欣赏古今中外优秀艺术作品，感受天地、山川、草木和生活；通过书法、绘画、工艺等动手实践，把少年儿童引入关于美的感受、美的想象、美的表现、美的创造的境界之中，从而增强审美修养，培育美好心灵。

郑勤砚教授从中西方艺术感受美育力量的主题出发，通过中西方历史上经典动人的画作和背后的故事，带领孩子们学习如何观看和鉴赏美术作品，走进艺术作品的真情实感并深刻感悟作品内在强大的精神力量。

在郑勤砚老师的讲授下，文艺复兴时期的艺术家朱塞佩·阿尔钦博托、墨西哥传奇女画家弗里达、20世纪最具颠覆性和创造力的艺术家克里斯托和让娜—克劳德夫妇等一个个鲜活的艺术家形象印刻在孩子们的头脑中，一幅幅精美的美术作品让孩子们加深了对艺术的理解。

(责编：李婷(实习生)、常红)