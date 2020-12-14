受“健康码”启发，墨西哥这样向中国“取经”

新华社墨西哥城12月12日电 新冠疫情仍在西半球快速蔓延，在墨西哥拥有千万人口的首都墨西哥城，当地政府受中国防疫措施“健康码”启发，开始用二维码等数字手段抗击第二波疫情。

随着墨西哥复工复产不断深入，全国各地陆续开放公共场所、延长营业时间，人群聚集规模增大、流动增多，伴随秋冬流感季到来，墨西哥新冠疫情迎来反弹，各项疫情数据快速上升。

11月24日，在墨西哥首都墨西哥城，一名女子戴着口罩和面罩出行。新华社发（路易斯摄）

墨西哥卫生部表示，该国目前处于第二波疫情蔓延高峰，这种情况预计将持续至明年3月。墨西哥城作为疫情“重灾区”，12月11日当天新增确诊病例超过5000例，累计确诊超过25万例，死亡病例累计超过1.8万例，重症病房病床占有率升至约70%。

自11月中下旬起，墨西哥城出台加大检测力度、控制人员流动等措施应对疫情升级，其中就包括向大洋彼岸的中国城市学习数字抗疫手段。

12月8日，在墨西哥首都墨西哥城，一名路人在一家餐馆门口用手机扫二维码。（弗朗西斯科·卡涅多摄）

记者在墨西哥城街头看到，一些银行、电影院、博物馆、购物中心等场所入口显眼处贴有二维码，民众扫码数秒后，便会生成地点和时间等基本数据。

12月8日，在墨西哥首都墨西哥城，一名路人在一家餐馆门口用手机扫二维码。（弗朗西斯科·卡涅多摄）

相关部门每天统计卫生部门核酸检测阳性结果，通过这些数据告知密切接触者可能存在感染风险，发送身体健康状况调查问卷，并提供免费核酸检测。

在墨西哥城市民安东尼奥看来，这项措施发挥很大作用，通过采集汇总接触者数据，有利于关键时刻及时追踪疫情走向。

12月8日在墨西哥首都墨西哥城拍摄的一家商店门口的二维码。（弗朗西斯科·卡涅多摄）

墨西哥城负责数字政府领域的官员爱德华多·加西亚告诉记者，当前墨西哥城抗疫工作的关键是处理好民众健康与经济发展的关系，以防止疫情升级，避免重启大范围、长时间居家隔离措施，同时有序推动复工复产。

加西亚说，中国是最早开始使用“健康码”等技术手段抗疫的国家之一。武汉等城市在疫情中应用数字技术构建起抗疫体系，帮助有效控制疫情。墨西哥城政府结合当地运营环境、法律规范和技术条件，借鉴中国经验后使用二维码以追踪确诊患者的密切接触者。

12月8日在墨西哥首都墨西哥城拍摄的一家餐馆门口的二维码。（弗朗西斯科·卡涅多摄）

据墨西哥城政府介绍，这项措施启动72小时内，有超过8万户商家登记使用，覆盖近百万人群，其间检测出70多例确诊，及时联系到6000多名密切接触者。

加西亚说，在中国，人们相较更适应数字生活。二维码等数字技术推广与普及并非疫情期间产物，从街边摊到专营店都可通过数字平台支付。许多墨西哥民众不熟悉二维码等数字手段，墨西哥可借疫情期间加紧学习和借鉴中国经验，并结合当地实际情况做出调整，从而缩小与中国城市在技术应用方面的差距。

11月24日，人们戴着口罩在墨西哥首都墨西哥城的查普特佩克森林公园游玩。新华社发（路易斯摄）

大城市抗疫经验也是墨西哥城政府向中国“取经”的重要内容之一。在加西亚看来，墨西哥城都市圈有超过2000万人口，是墨西哥疫情“重灾区”。中国大城市今年以来的抗疫成功经验，可为墨西哥城第二波疫情防控提供借鉴。

今年初，加西亚和同事们去深圳实地考察计划因疫情“泡汤”。数月来，他与中国同行们通过视频交流学习数字抗疫经验，思考未来墨西哥城“数字政府”建设发展方向。

加西亚说，后疫情时代，墨西哥城政府希望与中国城市展开更多交流，让市民接触更多数字服务，提升数字政务水平，为市民提供更高附加值的服务。（记者：吴昊；视频：康文军、吴昊；编辑：王申、刘阳）

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