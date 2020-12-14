人民网>>国际

综合消息：中东部分国家疫情趋缓 专家提醒民众保持警惕

2020年12月14日11:31  来源：新华网
 

新华社开罗12月12日电 综合新华社驻中东地区记者报道：近日，中东地区部分国家新冠疫情趋缓，伊拉克12日报告的单日新增确诊病例数创6月中旬以来新低。与此同时，卫生专家提醒民众不可掉以轻心，仍需保持警惕。

伊拉克卫生部12日发布的数据显示，该国新增确诊病例1022例，累计确诊573622例；新增死亡病例16例，累计死亡12565例。卫生部说，这是伊拉克自6月中旬以来新增确诊病例数最少的一天，样本检测阳性率已从高峰时期的24%降至约3%。

伊朗卫生部12日报告新增确诊病例8201例，累计确诊1100818例；新增死亡病例221例，累计死亡51949例。11日9日至12月10日，伊朗报告的单日新增确诊病例数均在万例以上，如今已连续两天保持在万例以下。目前全国分别有12个、231个和205个红色、橙色、黄色风险城市。总统鲁哈尼当天表示，伊朗过去两个月采取了更严格的防疫措施，减缓了疫情蔓延。

黎巴嫩卫生部12日宣布，该国新增确诊病例1540例，累计确诊145245例；新增死亡病例8例，累计死亡1190例；过去两周的新冠病毒检测阳性率为13.1%。黎巴嫩拉菲克·哈里里大学医院院长菲拉斯·阿比阿德当天表示，尽管新增确诊病例略有减少，但病毒检测阳性率仍然较高，民众还需加强防疫，避免未来几周随着节日假期到来出现感染人数激增。

巴勒斯坦卫生部12日报告新增确诊病例1845例，累计确诊123002例；新增死亡病例33例，累计死亡1062例。卫生部长马伊·凯拉表示，政府计划为部分人口提供疫苗补贴。

还有一些中东国家12日更新了累计确诊病例数：摩洛哥397597例，沙特阿拉伯359749例，以色列355252例，约旦257275例，阿拉伯联合酋长国183755例。（执笔记者：吴丹妮；参与记者：夏晨、张淼、刘宗亚、熊思浩、郑思远、王峰、涂一帆、王薇、杨元勇、黄灵、马意翀、王尚）

(责编：艾雯、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved