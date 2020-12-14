综合消息：中东部分国家疫情趋缓 专家提醒民众保持警惕

新华社开罗12月12日电 综合新华社驻中东地区记者报道：近日，中东地区部分国家新冠疫情趋缓，伊拉克12日报告的单日新增确诊病例数创6月中旬以来新低。与此同时，卫生专家提醒民众不可掉以轻心，仍需保持警惕。

伊拉克卫生部12日发布的数据显示，该国新增确诊病例1022例，累计确诊573622例；新增死亡病例16例，累计死亡12565例。卫生部说，这是伊拉克自6月中旬以来新增确诊病例数最少的一天，样本检测阳性率已从高峰时期的24%降至约3%。

伊朗卫生部12日报告新增确诊病例8201例，累计确诊1100818例；新增死亡病例221例，累计死亡51949例。11日9日至12月10日，伊朗报告的单日新增确诊病例数均在万例以上，如今已连续两天保持在万例以下。目前全国分别有12个、231个和205个红色、橙色、黄色风险城市。总统鲁哈尼当天表示，伊朗过去两个月采取了更严格的防疫措施，减缓了疫情蔓延。

黎巴嫩卫生部12日宣布，该国新增确诊病例1540例，累计确诊145245例；新增死亡病例8例，累计死亡1190例；过去两周的新冠病毒检测阳性率为13.1%。黎巴嫩拉菲克·哈里里大学医院院长菲拉斯·阿比阿德当天表示，尽管新增确诊病例略有减少，但病毒检测阳性率仍然较高，民众还需加强防疫，避免未来几周随着节日假期到来出现感染人数激增。

巴勒斯坦卫生部12日报告新增确诊病例1845例，累计确诊123002例；新增死亡病例33例，累计死亡1062例。卫生部长马伊·凯拉表示，政府计划为部分人口提供疫苗补贴。

还有一些中东国家12日更新了累计确诊病例数：摩洛哥397597例，沙特阿拉伯359749例，以色列355252例，约旦257275例，阿拉伯联合酋长国183755例。（执笔记者：吴丹妮；参与记者：夏晨、张淼、刘宗亚、熊思浩、郑思远、王峰、涂一帆、王薇、杨元勇、黄灵、马意翀、王尚）

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