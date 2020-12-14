8月19日，在哈萨克斯坦首都努尔苏丹，外卖小哥萨别尔别科夫从餐厅取餐。新华社发（奥斯潘诺夫摄）

新华社努尔苏丹12月13日电 通讯：哈萨克斯坦外卖骑手给新冠疫情中的人们带去希望

新华社记者任军 张继业

正值隆冬时节，哈萨克斯坦小伙萨别尔别科夫顶风冒雪，穿梭在首都努尔苏丹市的街巷，将一份份外卖、药品、杂货送到顾客手中。萨别尔别科夫今年24岁，是一名大学生，今年年初加入在线配送平台GLOVO，成为一名兼职外卖骑手。疫情期间，成千上万名当地外卖骑手给新冠疫情中的人们带去希望。

8月18日，在哈萨克斯坦首都努尔苏丹，外卖小哥萨别尔别科夫骑车送餐。新华社发（奥斯潘诺夫摄）

今年3月哈萨克斯坦暴发新冠疫情后，哈政府采取封城隔离措施，全国餐馆、酒吧不再提供堂食，商店限流，在线配送业务量大幅增加。“疫情突然袭来，网购成为很多人的新选择，骑手们帮助大家获得所需生活物资，让更多人减少外出频率，这不仅降低了病毒传播速度，也对维持日常生活正常运转做出了贡献。”萨别尔别科夫说。

他说，在疫情非常严重的6、7月份，当时哈各大医院床位饱和，相关药品紧俏，多数感染新冠病毒的轻症患者只能在自己家中隔离治疗，骑手们接到很多代买退烧药和抗生素的订单。

8月18日，在哈萨克斯坦首都努尔苏丹，外卖小哥萨别尔别科夫查看手机上的外卖订单。新华社发（奥斯潘诺夫摄）

“那时不少人感染了新冠病毒，急需药品，我们跑遍了全城各药房，最忙的时候每天奔波10多个小时，”萨别尔别科夫说，“感染病毒的客户会打电话提醒我们将药品放在门口，还嘱咐我们一定做好防护。尽管很辛苦，风险也很大，但我们收到很多人的真诚感谢，让我觉得这份工作很有价值。”

疫情期间，哈萨克斯坦电商领域迅速发展，包括GLOVO在内的各大电商平台的业务量均大幅增加。哈贸易和一体化部公布的数据显示，2020年上半年，哈电商交易额为4320亿坚戈（约合68亿元人民币），较去年同期增长150%，预计全年将达到9000亿坚戈（约合141亿元人民币）。

萨别尔别科夫说，作为外卖骑手，他和同事们积极参与了GLOVO公司在哈组织的多场公益活动，包括向抗疫一线的医护工作者送餐食，为医护人员的子女送礼物等。据悉，努尔苏丹市封城期间，GLOVO公司和多家连锁餐厅合作，为十多家医院的员工送免费午餐；在阿拉木图市，GLOVO和市政府共同举办慈善活动，给市民派发2.5万份药品和食品。

如今哈萨克斯坦正在承受第二波疫情冲击，累计新冠确诊人数达14万。“这场前所未有的疫情严重影响了经济和民生。我们送到顾客手中的外卖都是一颗颗希望的种子，这项工作守护着人们的健康和幸福。”萨别尔别科夫说。

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