日本单日新增病例首破三千

日本12日报告新增新冠确诊病例超过3000例，创疫情暴发以来新高。东京都、京都府和多个县刷新单日新增最高纪录。

日本广播协会电视台汇总的最新疫情数据显示，东京都12日新增621例确诊病例，超过10日创下的最高纪录602例。京都府、埼玉县、长野县、岐阜县和岩手县当天也都出现单日新高。

先前疫情较轻的岩手县报告一起医院聚集性感染事件，12日新增的43例确诊病例中，38例与这起事件有关。

11月中旬以来，日本新增病例激增，迎来继今年春天和夏天之后的第三波疫情。47个都道府县中，东京都的疫情最重。东京都大部分地区的餐馆、酒吧和卡拉OK厅已经缩短营业时间，晚上10时前关门，不过暂未取消旅游补贴项目。

日本政府7月下旬推出鼓励消费的补贴项目，为消费者减半住宿费、提供餐饮优惠券。由于疫情反弹，日本政府11月下旬暂停疫情快速蔓延地区的旅游补贴政策，把疫情较重的北海道札幌市和大阪府大阪市移出补贴名单。

大阪府、北海道旭川市本月早些时候向防卫省求援，要求自卫队派遣护士，以帮助应对病例激增。共同社报道，受近期疫情快速蔓延影响，日本部分疫情严重地区医疗系统承受能力逼近极限，重症病床和医护人手告急。

日本政府新冠病毒对策分科会（即新冠专家小组）会长尾身茂11日再次呼吁在全国范围暂停旅游补贴活动。他建议把归类到“第三阶段”、即“蔓延期”的地区细分为感染“减少”“居高不下”和“扩大”三类，在后两类地区进一步收紧防疫措施。

日本首相菅义伟11日参加网络节目时重申，暂时还不考虑在全国暂停旅游补贴政策或发布紧急状态。他最快将于下周与经济再生担当大臣西村康稔和地方官员研讨疫情应对措施。（王宏彬）（新华社专特稿）

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