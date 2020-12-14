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韩国疫情严峻　新增病例创新高

2020年12月14日10:01  来源：新华网
 

韩国12日报告新增950例新冠确诊病例，创下该国疫情暴发以来单日新增最高纪录。新增病例激增导致病床短缺，给整个医疗系统带来巨大负担。

韩国眼下正值第三波疫情，自11月8日以来单日新增病例保持在三位数，12月9日至11日连续三天单日新增病例逼近700例，12日更是飙升至950例，超过第一波疫情期间创下的2月29日909例最高纪录。

韩国总理丁世均12日召集紧急会议时说：“这是新冠疫情暴发以来的最大危机，眼下情况紧急。”他表示，当务之急是确保病床数量充足，让每名患者都能得到及时治疗。

一名疾控部门官员在例行记者会上说，随着首都圈确诊病例飙升，“医疗资源和医护人员不堪重荷”。疾控部门再次呼吁民众尽量留在家中，不要参加聚会。

丁世均说，如果不能立即遏制疫情扩散，韩国政府将考虑把防疫响应级别上调至最高级。韩国防疫响应级别从低到高分为五级，眼下处于第二高的级别。

韩国第一波疫情暴发于2月至3月，第二波疫情在8月至9月，第三波疫情从11月开始在首都圈等地快速扩散。第二波与第三波疫情存在相似之处，亲友聚会、补习班、桑拿房、餐厅、军营、宗教场所和疗养设施频繁发生大规模集体感染。

韩国中央防疫对策本部12日通报，截至当天零时，韩国较前一天零时新增950例新冠确诊病例，累计确诊41736例，累计死亡578例。

12日新增病例中，本土感染病例为928例，较前一天增加255例，同样创新高；境外输入病例为22例，来源地包括美国、俄罗斯、菲律宾、土耳其等。

韩国新增病例多数出现在首都圈，其中首尔市12日新增确诊病例为359例，京畿道268例，均刷新此前最高纪录；仁川市42例。

值得注意的是，韩国累计确诊病例从2万增至3万耗时80多天，从3万增至4万仅用了20天。专家提醒，冬季寒冷干燥，人们的免疫力通常会下降，如果不加强防范，疫情可能继续恶化。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)
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