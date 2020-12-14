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蒙中关系正处于历史最好时期（大使说）

图布辛·巴德尔勒

2020年12月14日08:02  来源：人民网－人民日报海外版
 

蒙古国和中国自从1949年正式建交以来，历经时代变迁，化解一切挑战，持续发展双边合作与交流。蒙中已建立全面战略伙伴关系，不断拓展合作交流的方位和方向。近年来，两国高层互访频繁、政治互信不断巩固、人文交流日益密切、各领域合作持续增进，蒙中关系正处于历史最好时期。

蒙中经贸具有相互通融及互补的优点，拥有极大合作空间。对接“草原之路”和“一带一路”倡议，并在其框架内开启蒙中俄经济走廊建设，不仅有利于两国，也将对地区和世界经济发展作出重要贡献。

2019年数据显示，两国贸易额已达88亿美元，这表明最近10年两国贸易额已增加4.5倍。蒙古国对外贸易总额64%来自中国，其中对华出口占93.8%，进口占41.8%。中国向蒙古国直接投资额达51亿美元。其中，68%中资企业投资于矿产行业、21%投资于贸易和服务行业。今后，除保持矿产贸易稳定发展外，双方还将支持拓展非矿产领域合作。

今年新冠肺炎疫情对世界经济与国际关系带来重大挑战。面对人类公共卫生危机，蒙中两国守望相助，同舟共济，共克时艰。在此特殊时期，双方始终保持合作步调，成功实现高层访问，树立了国与国友好交往的典范。

2月，蒙古国总统巴特图勒嘎在中国疫情防控的关键时候访华，成为疫情发生以来首位访华的外国元首，向永久的友好邻邦展现了蒙方的衷心支持。无论是蒙方向中方捐赠的3万只羊，还是在蒙国内发起的“永久邻邦、暖心支持”行动，都充分体现了两国深厚友谊。现在3万只羊已全部交接给中方，中方决定将这些羊分配给医务工作者等为抗疫作出重要贡献的人，蒙方非常高兴。

9月，中国国务委员兼外长王毅对蒙古国进行访问。双方就加强防疫期间双边和地区合作等重要事项达成共识。双方的共识对2020年实现双边贸易额100亿美元的目标、充分运用蒙中边境口岸“绿色通道”、推进“后疫情时代”合作、促进经济复苏等具有重要推动作用。

加强疫情常态化防控合作是两国合作的重要方向。在蒙古国近日新增本土确诊病例、全国进入全面戒备状态的特殊时期，中国政府向蒙古国政府及人民提供的援助成为“及时雨”。在蒙古国，人们常说“以德报德”，中国的援助充分体现了这一点，蒙古国人民对此深表谢意。我深信，两国人民的友谊世代相传，两国人民携起手来并肩作战，定能战胜疫情。

在“后疫情时代”，蒙中将抓住新机遇、充实合作内涵，积极推进两国元首达成共识的重大项目，巩固互利互惠的务实合作以造福两国人民，积极开展地区和国际舞台上的合作，共创两国光辉未来。

（作者为蒙古国驻华大使）

(责编：艾雯、燕勐)
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