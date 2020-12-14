近日，中国援突尼斯综合医院项目正式交接。突尼斯总统赛义德当天为医院启用剪彩，并参观了医院急诊室、重症监护室等科室。他表示，医院将作为医治新冠肺炎患者的医疗中心投入使用，为突尼斯早日战胜疫情提供重要支持。

该综合医院位于突尼斯东南部斯法克斯省，于2016年12月开工，总建筑面积2.6万多平方米，拥有246张床位、14个建筑单体，是迄今中国对突尼斯援助的最大规模项目。抗疫期间，为实现项目顺利移交，项目技术组数次从中国国内派人前往突尼斯支援。联系国内厂家技术指导、严格调试设备、针对突方提出的专业问题逐个做技术消项、完善项目防疫制度……项目技术组组长赵孝斌表示，双方工作人员克服困难、坚守岗位，确保了项目平稳推进和完成。

“感谢中国的帮助和支援，这不仅是一座医院，更是面对疫情挑战的生命之舟”“我们会永远铭记这份情谊”……突尼斯纳斯玛电视台、《日出报》等主流媒体报道认为，经过两国共同努力，医院交付使用体现了突中人民的友好情谊。

突尼斯卫生部长迈赫迪表示，目前突尼斯正在经受第二波疫情冲击，医疗资源紧张。该综合医院落成并投入使用，是对突抗疫斗争的及时帮助和有力支持。

中国驻突尼斯大使张建国表示，在突尼斯抗疫关键时刻，医院顺利投入运营并发挥作用，对两国友好交往具有特殊意义。中方愿在力所能及范围内向突方提供更多抗疫援助，进一步丰富两国合作成果、提升合作水平。

（本报开罗12月13日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月14日 03 版）

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