联合国秘书长呼吁全球进入“气候紧急状态”

新华社联合国12月12日电 （记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯12日在气候雄心峰会上致辞，呼吁全球进入“气候紧急状态”。

古特雷斯表示，《巴黎协定》已达成5周年，世界仍未能朝着正确的方向前进。《巴黎协定》承诺将全球平均气温较工业化前水平升幅尽可能控制在1.5摄氏度之内。但《巴黎协定》作出的承诺远远不够，更何况这些承诺远未兑现。目前二氧化碳水平已处于创纪录高位，气温较工业化前水平升高1.2摄氏度。如果不做出改变，气温升幅在本世纪可能达到灾难性的3摄氏度以上。

古特雷斯呼吁世界各国领导人宣布本国进入“气候紧急状态”，直到实现碳中和。他说，已有约38个国家这样做了，希望其他国家也能这样做。

古特雷斯表示，2021年联合国的主要目标是到本世纪中叶建立一个真正的全球碳中和联盟。要实现这一目标，需要从现在做起，到2030年实现全球温室气体排放量与2010年相比减少45%，到2050年实现净零排放。

古特雷斯呼吁各国利用从新冠疫情中复苏的机会，让经济和社会走上符合联合国2030年可持续发展目标的绿色道路。他同时敦促发达国家兑现到2020年每年向发展中国家提供1000亿美元的气候资金承诺。

古特雷斯说，越来越多的国家承诺要实现净零排放，企业界正在朝可持续发展迈进，城市正在努力变得更环保、更宜居，年轻人正在担起责任，观念正在发生变化。他呼吁各国“停止对我们星球的攻击，保证我们子孙的未来”，努力实现世界净零排放的承诺。

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