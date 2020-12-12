阿富汗平民之殇，谁之过？

据澳大利亚军方日前公布的一份调查报告显示，有25名澳特种部队军人涉嫌参与23起虐杀阿富汗囚犯和平民事件，导致39人被杀害，另有2人被虐待。连日来，澳军的暴行受到国际社会的强烈批评和谴责。

暴行频发

据澳大利亚国防军司令安格斯·坎贝尔的说法，在澳特种部队制造的23起虐杀阿富汗囚犯和平民事件中，“无一发生在激烈战斗中”，这些行为“是对军事行为和职业价值观最严重的违背”。

2001年，澳大利亚等国参加美国发动的阿富汗战争。据德新社报道，澳大利亚现有1550名士兵驻扎阿富汗。长期以来，阿国内安全形势恶化，平民饱受战火摧残。除澳大利亚外，美国及其盟国驻阿军队针对平民的暴行也频频发生。

兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪在接受本报记者采访时指出，阿富汗平民遭遇的人道主义灾难呈现出以下特点：一是平民伤亡人数一直居高不下；二是平民伤亡人数与美国的阿富汗政策，尤其是驻军、撤军政策高度关联；三是军事冲突、教派冲突、恐怖袭击与自然灾害、疾病、贫困等多种危机相互叠加、相互影响。

人权危机

阿富汗《每日瞭望报》资深记者和政治分析师胡贾图拉·齐亚近日刊文指出，以美国为首的联军以“反恐战”的名义进入阿富汗。但是，这场战争的负面作用极具毁灭性，因为阿富汗平民首当其冲且其人权遭到恶劣的侵犯。

“阿富汗战争本该结束，为何仍有大量平民伤亡？”布朗大学的研究报告指出，自2017年以来，阿富汗局势陷入僵局。由于美国驻军地面部队人数减少，美国放宽了对空袭的限制，认为空中打击可以更大程度施压塔利班，迫使其走到谈判桌。美国甚至承认，伤害阿富汗平民是其军事战略的一部分。

“美澳等西方国家应对阿富汗平民遭遇的人道主义灾难负主要责任。”朱永彪指出，美国的阿富汗政策主要是为了服务美国政府、甚至仅是政府的某一特定政治目标。美国发起的阿富汗战争不仅没有解决阿面临的恐怖主义、极端主义祸源，反倒加剧了阿内部的混乱和冲突。美国及其盟国对驻阿部队约束不力，助长士兵制造多起骇人听闻的杀戮事件。此外，西方国家在阿富汗一贯重军事行动，轻社会发展援助，将巨额资金投入战争机器，对平民的援助开支远低于军费开支。

亟待追责

据英国《卫报》近日报道，人权观察组织日前致信澳大利亚总理莫里森，提醒澳政府有义务向战争罪受害者家属进行赔偿。

一直以来，如何对西方国家在阿富汗滥杀无辜的行为进行追责，是国际社会面临的一个重要课题。今年3月，国际刑事法院裁定，批准对塔利班、阿富汗安全部队、美国军事和情报人员在阿富汗所涉战争罪和反人类罪展开调查。美国随后发起报复措施，先是撤销了国际刑事法院检察官的签证，后又宣布对国际刑事法院雇员和其他参与调查者实施制裁。

“阿富汗经过数十年动乱，积弊已深，国家治理能力落后，经济发展水平低下，单靠阿富汗政府和人民，无法从根本上摆脱目前严重的人道主义危机。”朱永彪指出，要解决这些问题，第一，国际社会应当维护、利用现有监督机制，敦促相关国家遵守有关国际公约和法律，对犯下战争罪行的人员和国家追责；第二，应提高对阿富汗的发展援助规模，将更多的资源从安全领域向民生、发展领域倾斜；第三，应采取更多符合阿富汗传统和现实需要的措施，切实提高阿富汗自身的发展能力。

(责编：杨光宇)