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日本日增新冠确诊病例数再创新高

2020年12月11日16:26  来源：新华网
 

新华社东京12月11日电（记者华义）据日本广播协会电视台最新数据，日本10日新增新冠确诊病例2972例，再创疫情暴发以来单日新增病例数新高，累计确诊172416例；新增死亡病例26例，累计死亡2513例。

数据显示，10日东京都新增确诊病例602例，这也是东京都单日新增确诊病例数首次超过600例，累计确诊45529例。除了东京都，千叶县、高知县、大分县等地单日新增确诊病例数也都创下新纪录。当天新增确诊病例数较多的还有大阪府415例，爱知县242例，北海道241例和神奈川县214例。

12月10日，在日本爱知县名古屋市，人们戴口罩出行。新华社记者 杜潇逸 摄

据日本厚生劳动省10日零时统计，日本确诊病例中已有141494人出院或者结束隔离，现有重症病例543例。核酸检测人数较前一日增加56445人，累计检测人数约389.9万。

日本政府新冠病毒对策分科会（即新冠专家小组）会长尾身茂9日说，对于东京等疫情严重的地区应该暂停“去旅行”旅游补贴项目。虽然有的地区迎来了极为重要的防疫时期，但目前还不到国家发布紧急状态的时候。

12月10日，在日本爱知县名古屋市，人们戴口罩出行。新华社记者 杜潇逸 摄

(责编：艾雯、刘洁妍)
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