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王毅：重建中美关系健康稳定发展的战略框架

2020年12月11日16:24  来源：新华网
 

新华社北京12月11日电 国务委员兼外交部长王毅11日在京出席“2020年国际形势与中国外交”研讨会开幕式并发表主旨演讲。

王毅表示，当前，中美关系又来到一个新的历史关头，双方有必要从两国人民的根本利益出发，从世界各国的共同福祉考虑，总结两国建交以来互利合作的经验，反思近几年两国关系陷入低谷的教训，重建中美关系健康稳定发展的战略框架。双方应当为此相向而行，共同努力。首先是重开对话。沟通对话是正确理解彼此战略意图和内外政策的有效途径，中方愿意同美方开启各层级、各领域平等对话，进行坦诚、深入、建设性交流。力争求同存异，稳妥管控分歧。二是重启合作。互利合作是两国关系的“压舱石”和“推进器”。当前双方应就抗疫开展协调合作，共同战胜疫情。同时，也有责任就全球经济、气候变化、反恐、网络等重大问题加强沟通，努力为全球和平稳定以及世界经济复苏提供更多公共产品。三是重建互信。互信是两国关系健康稳定发展的前提，而信任要建立在客观和理性的基础之上。美方应端正对华战略认知，不把中国视为威胁，以积极和建设性心态看待中国的发展。我们始终相信，只要秉持客观理性态度，不断增进彼此了解和利益交融，就一定能够找到一条不同社会制度、不同文化背景国家在这个星球上的和平共处之道。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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