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综述：美国日增死亡病例超3400例 疫情核心指标均创新高

2020年12月11日16:13  来源：新华网
 

新华社华盛顿12月10日电 综述：美国日增死亡病例超3400例 疫情核心指标均创新高

新华社记者谭晶晶

美国疾病控制和预防中心10日公布的最新疫情数据显示，9日全美报告新增新冠确诊病例超23万例，达231396例，新增死亡病例达3411例，两项指标均创疫情暴发以来新高。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示，截至美国东部时间10日晚，美国累计确诊病例已超过1558万例，累计死亡病例超过29.2万例。

美疾控中心数据显示，过去7天美国单日新增新冠确诊病例5次超过20万例。截至9日，美国近7日平均日增确诊病例超过20.7万例，创疫情以来新高；近7日平均日增死亡病例超过2300例，为4月下旬以来最高纪录。美疾控中心最新预测显示，至明年1月2日，美国累计新冠死亡病例可能达到33.2万例至36.2万例。

美国《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目当日公布的最新数据显示，目前全美新冠住院患者总数达107248人，再次刷新疫情暴发以来最高纪录。该项目数据显示，本周美国新增确诊病例、死亡病例、住院病例三项疫情核心指标全部创下新纪录，其中新增死亡病例较前一周增加了44%。该项目报告称，疫情形势还可能进一步恶化。鉴于新增感染病例数持续激增，预计未来数周住院病例和死亡病例还会继续攀升，尤其是感恩节期间群体聚会等活动加速病毒传播的效应将体现出来。

该项目数据还显示，美国养老院等长期护理机构的老年人群体受疫情冲击严重，过去一周长期护理机构新增确诊病例51574例，创近6个月以来单周增加规模新纪录；同时，这些机构的新冠病亡率也较前一周上升了27%。

尽管美国确诊病例数高居全球之首，美疾控中心病毒性疾病部呼吸道病毒组执行主任阿龙·霍尔当天表示，美国的实际感染人数很可能远高于报告的数据，根据血清阳性率和预测模型的估计，实际感染数可能比报告的病例数高出2至7倍。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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