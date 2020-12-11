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栗战书同印尼国会议长普安举行会谈

2020年12月11日08:25  来源：人民网－人民日报
 

新华社北京12月10日电  全国人大常委会委员长栗战书10日在人民大会堂以视频方式同印尼国会议长普安举行会谈。

栗战书说，今年以来，面对新冠肺炎疫情，中国和印尼守望相助、共克时艰，传统友谊进一步巩固和深化。习近平主席3次同佐科总统通话，就抗疫合作和恢复经济达成重要共识。中方愿与印尼方一道，以两国建交70周年为契机，围绕抗疫和发展两大主线，深化各领域务实合作，推动两国全面战略伙伴关系不断取得更大发展。

栗战书就落实两国元首共识、加强立法机构合作提出四点建议。一是加强抗疫合作。深化双方在抗疫物资、技术、药物等方面合作，支持两国企业加强疫苗研发、采购、生产等领域合作，继续高举团结抗疫大旗，反对将疫情政治化、污名化，共同推动构建人类卫生健康共同体。二是密切友好交往。运用法治方式防控疫情、推动经济，是当前两国立法机构交流合作的重点之一。愿保持密切沟通，分享治国理政经验，加强法治思想、法律制度互学互鉴，从立法机构角度助力国家关系发展、服务各自国内经济。在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持，保持在各国议会联盟等多边机制下的良好协调配合。三是深化经贸合作。加强双方战略对接，推动共建“一带一路”合作，扩大贸易和投资，促进贸易健康平衡发展，确保重点合作项目建设，除基础设施项目合作外，加强农业渔业、中小企业、互联网、人工智能、数字经济以及医疗、卫生、文化、教育等民生领域的合作，推动经济复苏和民生改善。四是促进和平发展。万隆精神仍然是世界发展潮流和大多数国家的共识。任何逆全球化、单边主义、保护主义、霸权主义的行径必失人心。愿共同维护多边主义，携手构建更为紧密的中国—东盟命运共同体、人类命运共同体。

普安说，印尼和中国的友好交往源远流长。双方各领域的务实合作为两国人民带来了实实在在的利益。两国团结抗疫，对于共同战胜疫情挑战、推动经济社会发展具有重要意义。印尼国会愿加强同中国全国人大的交流合作，为促进两国关系深入发展作出贡献。

《 人民日报 》（ 2020年12月11日 01 版）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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