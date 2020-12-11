有新冠疫苗接种者过敏　英方提示引发美、加关注

英国8日开始大规模接种一款新冠疫苗，已经有人出现过敏反应。英国药品监管机构官员9日提示，曾有“显著”药物、食物或疫苗过敏反应的人不应接种这款疫苗。

加拿大卫生监管机构9日批准使用这款德国生物新技术公司与美国辉瑞制药有限公司合作研发的新冠疫苗，表示将关注英国的过敏病例。美国政府一名负责疫苗事务的高级官员说，美方监管机构在审核这款疫苗时将把英国的过敏情况考虑在内。

【英国发布提示】

英国药品与保健品管理局9日说，自大规模接种美德企业联合研发的新冠疫苗以来，出现两例严重过敏反应和一例疑似过敏反应。这一机构随即提示，任何曾经对疫苗、药物或者食品有显著过敏反应的人不应该接种这款疫苗。

严重过敏反应症状包括喉咙肿胀、呼吸困难、吞咽困难，是身体免疫系统的一种过度反应，甚至会威胁生命。

英国药品与保健品管理局首席执行官琼·蕾恩说：“大多数人不会（因接种疫苗）出现过敏反应，接种疫苗能使人免受新冠病毒侵害，这一好处大于接种疫苗的风险……大家可以完全放心，这款疫苗符合药品与保健品管理局对疫苗安全、质量和有效性的标准。”

路透社报道，辉瑞和生物新技术公司在进行疫苗最后一期临床试验时没有让有严重过敏史的人受试。这两家企业说，将配合英国药品与保健品管理局的调查。

【专家看法不一】

就英国药品与保健品管理局发布的新冠疫苗接种提示，专家看法不一。

英国帝国理工学院实验医学教授彼得·奥彭肖认可英国监管机构的做法，“我们迅速了解到这两例过敏病例，监管机构已就此发出预防性提示，这两点说明监测系统运转良好”。

但在美国俄亥俄州哥伦布市全国儿童医院变态反应和免疫科室主任米切尔·格雷森看来，英国发布接种提示可能影响大众接种新冠疫苗的意愿，“我担心，这件事会让数以百万计的人选择不接种疫苗”。

美国梅奥诊所疫苗研究部主任、病毒学家格雷戈里·波伦认为，英方不建议有食品过敏史的人接种新冠疫苗，这属于“反应过度”。波伦为美国医药卫生监管机构提供建议。

【美加表示谨慎】

美国食品和药物管理局8日证实，这一机构的疫苗及相关生物制品咨询委员会定于10日开会，商讨批准美德联合研发的疫苗在美国上市事宜。

药管局的文件显示，在临床试验阶段，注射这款疫苗的人中，出现疑似过敏反应者占比0.63%；在参照组中，即注射了安慰剂的人中，出现疑似过敏反应者占比0.51%。

美国新冠疫苗和药物攻关计划“曲速行动”首席顾问蒙塞夫·斯拉维9日说，他预期，美国监管机构审查美德联合研发的疫苗时，将考虑英国出现的疫苗过敏病例。

斯拉维建议那些有严重过敏史的人在相关调查完成前不要接种这款疫苗。

加拿大卫生局9日批准这款疫苗在加使用。加拿大卫生部说，将关注英国报告的疫苗接种不良反应事宜，但这种情况在预料之内，而且不一定改变对接种这款疫苗利弊的评估。（杜鹃）（新华社专特稿）

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