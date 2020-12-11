英欧“饭局”未解分歧　“无协议脱欧”代价难担

英国首相鲍里斯·约翰逊9日飞赴比利时布鲁塞尔，与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩共进晚餐，试图从最高层面“推一把”，争取在年底前按期达成英国与欧盟未来关系协议。

但这顿三小时的“饭局”吃下来，效果却是“咫尺天涯”。

冯德莱恩事后发表声明说：“我们就一系列待解决问题所取得的谈判进展开展了生动有趣的讨论，得以清晰理解对方立场。彼此依然相去甚远。”

双方决定，再多给彼此谈判团队四天时间，13日再就是否还有必要继续谈判做最终决定。

法新社援引英国政府消息人士的说法，称双方谈话“坦诚”，但立场存在“巨大沟壑”。本周内，双方打过两通“冗长”电话，再加见面“餐叙”，却毫无“突破”。

欧盟谈判代表米歇尔·巴尼耶和英国代表戴维·弗罗斯特在过去8个月的谈判中已经多少拉近了立场。但双方强调在几个关键问题上难以让步，包括如何保障双方企业在欧洲市场获得“公平竞争环境”、设立履约监督和争端解决机制、爱尔兰与英国北爱尔兰边界安排、渔业资源分配。

英方多次声明如果年底前不能就英欧未来经贸关系达成协议，则不惜“无协议脱欧”。欧盟则表示，可以将过渡期谈判推延至明年。

不过，欧洲问题专家告诉新华社记者，双方的强硬表态既是出于现实利益和原则性问题的需求，也是一种谈判策略，向对方施压，希望得到更多好处。

约翰逊在出发去布鲁塞尔前告诉英国议会，“还有机会谈成一笔好交易”，只是坚称不管协议能否谈成，英国都能实现“强大繁荣”。

复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯说，欧盟的底线之一是英国不能无代价或者代价极低实现脱欧，以免给其他成员国树立“坏榜样”；约翰逊政府则需要在其承诺的所谓“英国完全行使主权”问题上对民众有所交代。从经济和贸易体量而言，英国更依赖欧盟，但毕竟当了47年欧盟成员国，经济利益彼此高度融合，协议能否达成以及具体安排对双方都有潜在深远影响，从高层“通话”“饭局”及“延时谈判”等互动来看，可以肯定的是双方都有达成协议、避免“硬脱欧”的意愿。

上海外国语大学英国研究中心主任高健认为，约翰逊政府面临保守党和议会“内斗”压力，同时新冠疫情严重打击英国经济，而美英自贸协议看似无望迅速落地，其手中可打的“牌”不多，也恐怕担负不起“无协议脱欧”导致市场混乱、进一步损害本国利益的后果。目前双方更有可能“求同存异，搁置争议”，在期限内先达成某种原则性协议，细节问题延后再谈。（沈敏）（新华社专特稿）

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